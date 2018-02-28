В Тульской области несколько школ закрыли на карантин из-за гриппа

С 19 по 25 февраля в Тульской области зарегистрирован 7051 случай заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 29%.

В Туле за неделю зарегистрировано 3594 случая заболевания, это ниже эпидемического порога на 30% и практически на уровне заболеваемости предыдущей недели.

По результатам еженедельного лабораторного мониторинга на прошедшей неделе наличие вирусов гриппа подтверждено у 16 заболевших.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области продолжается мониторинг за закрытием образовательных учреждений области в связи с высокой заболеваемостью инфекциями верхних и нижних дыхательных путей.

На прошедшей неделе частично приостановлен образовательный процесс в семи классах шести школ и одной группе дошкольного учреждения.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37-33-25, 37-07-06.