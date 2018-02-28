Туляки могут получить компенсацию за путевку в детский оздоровительный лагерь

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Для этого нужно предъявить соответствующие документы в администрацию города до 1 марта.

С 1 марта в Туле начинается прием заявок на получение детских санаторных путевок в санатории Тульской области и Краснодарского края.

Заявление можно подать двумя способами:

С помощью портала государственных услуг Тульской области. Ссылка на услугу здесь.

В тульском Центре организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, расположенном на пр. Ленина, 86/37.

Санаторные путевки для детей школьного возраста от 7 до 15 лет (включительно) выделяются на бесплатной основе в порядке очередности, без сопровождения родителей (законных представителей). Родители (законные представители) оплачивают проезд детей к месту отдыха и обратно.

На 2018 год утверждена максимальная стоимость путевок в санаторные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Тульской области, — 20 748 рублей, в санаторные оздоровительные лагеря, расположенные на морском побережье Краснодарского края, — 24 969 рублей, в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Тульской области, — 17 220 рублей.

Если же родители самостоятельно приобретают путевку в детский лагерь, для них предусмотрена компенсация — от 70 до 100% от утвержденной стоимости путевки на 2018 год (17 220 рублей).

Для этого родители приобретают путевки и предъявляют их в администрацию города в срок до 1 марта. Их вносят в реестр для выплаты части ее стоимости в виде компенсации.

Родители получат денежную компенсацию только после возвращения ребенка из лагеря и предоставления ими отрывного талона к путевке.

При этом компенсируется только стоимость путевки, приобретенной в лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, отвечающие санитарным правилам и нормам, с длительностью смены не менее 21 дня.