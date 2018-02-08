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В Донском разыскивают пропавшего мужчину

В Донском разыскивают пропавшего мужчину

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

36-летний житель Донского Евгений Викторович Владимиров пропал 2 февраля. До сих пор о его местонахождении нет никакой информации.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые короткие.

Одежда: куртка серая, толстовка черного цвета с капюшоном, черные спортивные штаны, кроссовки, спортивная шапка.

Нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения, звоните по телефонам: 8 (800)700-54-52, 112 или 02.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:49 0
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