В Донском разыскивают пропавшего мужчину

36-летний житель Донского Евгений Викторович Владимиров пропал 2 февраля. До сих пор о его местонахождении нет никакой информации.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые короткие.

Одежда: куртка серая, толстовка черного цвета с капюшоном, черные спортивные штаны, кроссовки, спортивная шапка.

Нуждается в медицинской помощи.