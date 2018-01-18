Тульские дороги от снега расчищают 88 единиц техники

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле сотрудники АО «Спецавтохозяйство» расчищают от снега главные и второстепенные дороги, а также скверы, тротуары и парковочные карманы.

Всего на уборке сегодня, 18 января, задействовано 147 сотрудников и 88 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с погодными условиями также осуществляется обработка автомобильных дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, мостов и путепроводов противогололедными материалами — реагентом и песко-соляной смесью.