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Тульские дороги от снега расчищают 88 единиц техники
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские дороги от снега расчищают 88 единиц техники

Задействовано 147 человек.

В Туле сотрудники АО «Спецавтохозяйство» расчищают от снега главные и второстепенные дороги, а также скверы, тротуары и парковочные карманы.

Всего на уборке сегодня, 18 января, задействовано 147 сотрудников и 88 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с погодными условиями также осуществляется обработка автомобильных дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, мостов и путепроводов противогололедными материалами — реагентом и песко-соляной смесью.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:20 +1
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