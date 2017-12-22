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Сотрудники Роспотребнадзора консультируют туляков в торговых центрах
Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тульской области

Сотрудники Роспотребнадзора консультируют туляков в торговых центрах

Специалисты разъясняют продавцам и покупателям нормы законодательства о защите прав потребителей.

Для повышения потребительской грамотности населения и профилактики правонарушений на потребительском рынке сотрудники областного Управления Роспотребнадзора провели выездное консультирование в одном из торговых центров Тулы.

За консультациями к специалистам обращались как посетители магазинов, так и их сотрудники. Они задавали вопросы о правилах возврата некачественных товаров и их обмене.

Кроме того, в преддверии Нового года сотрудники Управления рассказали тулякам об обязательных требованиях к детским товарам и игрушкам – эта информация поможет родителям выбрать качественные и безопасные подарки.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 0
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