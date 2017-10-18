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Туляки пожаловались на разбитую обочину
Фото пользователя helga404.

Туляки пожаловались на разбитую обочину

А чиновники заявили, что нечего нарушать ПДД, нужно ездить по правилам!

В блоге «Народный журналист» наш пользователь helga404 пожаловалась на то, что на улице Скуратовской в Туле обочина находится в ужасном состоянии:

– Каждый день я добираюсь на работу по улице Скуратовской, поэтому её состояние мне не безразлично. Четыре года назад я обращалась на сайт правительства Тульской области по вопросу благоустройства правой обочины автомобильной дороги по улице Скуратовской на участке от проспекта Ленина до пересечения с проездом Энергетиков. Через какое-то время обочина была выровнена.

Сейчас на обочине образовались ямы, которые создают неудобства, а иногда и пробки при проезде по прямой по Скуратовской. Объезжая поток машин, стоящих на поворот налево на проезде Энергетиков, приходится выезжать на обочину, — пишет наша читательница.

Вот так выглядит обочина в дождливую погоду.

– От имени всех, пользующихся этой автодорогой, я вновь обратилась в администрацию города с просьбой разровнять правую обочину на этом участке, а при возможности и отсыпать её щебёнкой, — пишет пользователь.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали эту ситуацию.

– В первую очередь рекомендуем автомобилистам соблюдать ПДД и не осуществлять движение по обочине для объезда впереди стоящего транспорта.

Во-вторых, данная улица стоит в плане ремонта на 2018 год. Во время работ будет произведен ремонт с изменением профиля обочины.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:41 +7
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