В Туле назначили нового начальника отдела полиции «Центральный»

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Им стал подполковник полиции Максим Абибулаев.

Назначен новый начальник отдела полиции «Центральный» УМВД России по Туле. Подразделение возглавил подполковник полиции Максим Абибулаев. Прежде он занимал должность начальника отделения МВД России по Заокскому району.

Начальник регионального УМВД Сергей Галкин, представляя Максима Абибулаева личному составу, выразил уверенность, что тот использует свой опыт работы и профессиональные знания для успешной службы во главе отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.