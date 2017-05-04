Фото УГИБДД по Тульской области.
В Новомосковске в столкновении «Дэу» и «Рено» пострадали четыре человека
14-летнего мальчика и 45-летнего мужчину госпитализировали с различными травмами.
3 мая в 18.10 в Узловском проезде Новомосковска «Дэу Нексия» под управлением 47-летнего мужчины столкнулся с автомобилем «Рено Логан».
Фото очевидца.
В аварии пострадали четыре человека: водитель «Дэу» (после оказания медицинской помощи он был отпущен домой), 14-летний пассажир (госпитализирован в медицинское учреждение), а также два пассажира «Рено Логан» — 45-летний мужчина (с многочисленными травмами госпитализирован в медицинское учреждение) и 37-летний мужчина (после оказания медицинской помощи отпущен домой).
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