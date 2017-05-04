В Новомосковске в столкновении «Дэу» и «Рено» пострадали четыре человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

3 мая в 18.10 в Узловском проезде Новомосковска «Дэу Нексия» под управлением 47-летнего мужчины столкнулся с автомобилем «Рено Логан».



Фото очевидца.

В аварии пострадали четыре человека: водитель «Дэу» (после оказания медицинской помощи он был отпущен домой), 14-летний пассажир (госпитализирован в медицинское учреждение), а также два пассажира «Рено Логан» — 45-летний мужчина (с многочисленными травмами госпитализирован в медицинское учреждение) и 37-летний мужчина (после оказания медицинской помощи отпущен домой).