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22 и 23 декабря на Гоголевской ограничат движение и стоянку

22 и 23 декабря на Гоголевской ограничат движение и стоянку

Ограничения будут введены на участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской.

22 и 23 декабря в Туле пройдет новогодний утренник для детей из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий по улице Гоголевской на участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской 22 и 23 декабря с 08.00 до 16.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств, а с 10.00 до 16.00 - ограничено движение всех видов транспортных средств.

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 11:24 +1
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