Несмотря на непростой и не во всём удачный прошлый сезон для «оружейников», руководство сделало ставку на сохранение тренера. В ближайшее время команде предстоит серьёзная работа над ошибками.

В числе приоритетных задач — поиск баланса между атакой и обороной, усиление физической подготовки, а также активное привлечение местных тульских игроков к тренировкам с основным составом.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своих соцсетях, что перед коллективом поставлена конкретная цель: по итогам чемпионата «Арсенал» обязан войти в пятёрку лучших команд лиги. При этом клуб намерен сохранить свою идентичность — зрелищную и яркую игру, но с обязательным добавлением результативности.

В «Арсенале» подчеркнули, что команда получит всю необходимую поддержку для стабильной работы. Успех будет зависеть от самоотдачи тренерского штаба и футболистов.