В преддверии окончания очередного учебного года преступники связываются с родителями выпускников и, выдавая себя за представителей администрации Тулы, приглашают ив в здание регионального правительства, якобы для получения медалей и выплат к окончанию учебного года.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что настоящие чинокники подобные мероприятия не проводят. Если вы получили подобное «приглашение», знайте – вас пытаются обмануть и оставить без денег.

Не поддавайтесь на удочку телефонных аферистов, не называйте никому по телефону свои лицевые счета и любые цифры, расположенные навашей банковской форме.