​​​​​​​С 15 по 17 мая в Смоленске прошёл очередной этап Кубка России по авиамодельному спорту в классе F‑2A (скоростные модели на корде).

За победу боролись спортсмены из Московской, Тульской, Смоленской и Нижегородской областей.

Честь Тульской области защищал мастер спорта Сергей Евланичев, представляющий региональную федерацию авиамодельного спорта. И он снова подтвердил свой высокий класс: туляк завоевал золото этапа, показав впечатляющий результат — 301,8 км/ч. Сергей опередил соперников из Москвы и Смоленской области, поднявшись на высшую ступень пьедестала.

Сейчас спортсмен уже готовится к главному старту сезона — чемпионату России, который состоится в Москве в августе.