В Обидимо местный житель признан виновным в нанесении побоев, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 14 марта обвиняемый находился в квартире с женой. Парочка поссорилась, после чего обвиняемый, «испытывая личную неприязнь», неоднократно схватил супругу за руки и ноги. Тем самым мужчина нанес потерпевшей повреждения в виде множественных кровоподтеков.

В суде обвиняемый признал вину полностью. Постановлением суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 5000 рублей.