  4. Велогонщики команды «Марафон-Тула» завоевали шесть медалей на чемпионате России - Новости тульского спорта - MySlo.ru
Велогонщики команды «Марафон-Тула» завоевали шесть медалей на чемпионате России
Фото пресс-службы велокоманды «Марафон-Тула».

В нашей копилке одно золото, два серебра и три бронзы.

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России, в котором приняли участие спортсмены велокоманды «Марафон-Тула».

Уверенный старт соревнованиям задали спринтерские заезды. В первый день в рамках командного спринта среди женщин серебряные награды завоевали в смешанном составе Екатерина Евланова, Алина Лысенко и Елизавета Богомолова, показавшие результат 46,971 секунды. У мужчин серебро с результатом 43,092 секунды взяла команда в составе Дмитрия Нестерова, Игоря Гириловича и Александра Дубченко. Бронзовыми призерами стали Богдан Меденец, Никита Быковский и Максим Наумов (43,842).

— Я был настроен на защиту титула чемпиона России в дисциплине командный спринт, и вообще хотел показать более высокие результаты, чем в прошлом году. Мой чемпионат России в этом году прошел, наверное, 50 на 50. Поскольку, с одной стороны, я вроде бы и улучшил результаты, но с другой стороны, я не занял те призовые или же победные места, на которые я рассчитывал, — подвел для себя итог соревнований Игорь Гирилович. 

Второй день чемпионата принес тулякам еще несколько медалей. После гита на 200 метров с ходу на пьедестал поднялись Алина Лысенко, выступающая в составе московской команды (серебро), и Екатерина Евланова (бронза). Среди мужчин бронзовую медаль в этой дисциплине с результатом 9,769 секунды завоевал Игорь Гирилович. Также Алина Лысенко добавила в копилку команды Москвы еще одно серебро в спринте, золото в кейрине и бронзу на километровом гите. 

Как сообщает пресс-служба велокоманды, в заключительный день соревнований Александр Дубченко поднялся на высшую ступень пьедестала, став чемпионом России в гите с места на 1000 метров.

— Не могу дать однозначную оценку своему выступлению, потому что этот сезон сложился не очень удачно, и я не реализовал то, что хотел. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, потому что там, где пытался взять медаль — не получилось. Но хотя бы в последний день километром удалось показать хорошее время и наконец-то забраться на верх пьедестала.

сегодня, в 15:35 0
Место
Тула
Прочее
велогонкиМарафон-Тула
