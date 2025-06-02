Тульские спортсменки в составе сборной России поедут на чемпионат мира по ММА

Фото: Тульская федерация смешанного боевого единоборства ММА.

В Самаре завершился трехдневный чемпионат России по ММА. Отличительной чертой этого мероприятия стало большое количество девушек, борющихся за звание чемпионок и целенаправленно идущих в сборную России.

Тульские спортсменки Екатерина Дёмина и Диана Найдёнова завоевали бронзовые медали и отобрались в национальную сборную. Девушки представят нашу страну на чемпионате мира. Об этом сообщает Тульская федерация смешанного боевого единоборства ММА.

Дёмина — чемпионка России, серебряный призёр чемпионата мира, а Найдёнова — двукратная чемпионка страны.

Чемпионат мира среди мужчин и женщин и первенство мира среди юниоров и юниорок (18-20 лет) состоится 21–25 августа в Калуге.