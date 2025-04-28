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Хоккей на роликах: на роллердроме Life Time прошли игры чемпионата Тульской области среди мужских команд
Фото Федерации хоккея Тульской области

Хоккей на роликах: на роллердроме Life Time прошли игры чемпионата Тульской области среди мужских команд

За чемпионство боролись 8 любительских команд из Тулы и Новомосковска.

Игры проходили в формате 4×4 — 4 полевых игрока и один вратарь. Два дня, с 25 по 26 апреля, проходили групповые этапы, 27 апреля состоялся финал чемпионата.

Победителем в этом году стала тульская команда «Оружейник». Серебряные медали достались команде «Виктория» из Новомосковска. Бронза соревнований у тульского «Левши».

Также по итогам чемпионата в каждой команде был выявлен «Самый ценный игрок»:

  • ХК «Оружейник» — Арсений Поляков,
  • ХК «Виктория» — Даниил Остроушко,
  • ХК «Левша» — Юрий Орлов.

За «Волю к победе» наградили дипломом и памятными сувенирами ХК «Дружина Стрибога», занявшую 4-е место.

Награды и подарки вручил хоккеистам генеральный директор Федерации хоккея Тульской области Алексей Осипов и президент региональной Федерации роллер-спорта Александр Русаков.

Отметим, чемпионат проводится в целях отбора спортсменов для участия в международном турнире по хоккею на роликах Moscow Open Cup, который состоится 23–25 мая в Москве.

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