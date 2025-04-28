Хоккей на роликах: на роллердроме Life Time прошли игры чемпионата Тульской области среди мужских команд

Игры проходили в формате 4×4 — 4 полевых игрока и один вратарь. Два дня, с 25 по 26 апреля, проходили групповые этапы, 27 апреля состоялся финал чемпионата.
Победителем в этом году стала тульская команда «Оружейник». Серебряные медали достались команде «Виктория» из Новомосковска. Бронза соревнований у тульского «Левши».
Также по итогам чемпионата в каждой команде был выявлен «Самый ценный игрок»:
- ХК «Оружейник» — Арсений Поляков,
- ХК «Виктория» — Даниил Остроушко,
- ХК «Левша» — Юрий Орлов.
За «Волю к победе» наградили дипломом и памятными сувенирами ХК «Дружина Стрибога», занявшую 4-е место.
Награды и подарки вручил хоккеистам генеральный директор Федерации хоккея Тульской области Алексей Осипов и президент региональной Федерации роллер-спорта Александр Русаков.
Отметим, чемпионат проводится в целях отбора спортсменов для участия в международном турнире по хоккею на роликах Moscow Open Cup, который состоится 23–25 мая в Москве.