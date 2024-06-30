  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Хворостухина водители полюбили парковаться у дверей подъездов - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Хворостухина водители полюбили парковаться у дверей подъездов

На ул. Хворостухина водители полюбили парковаться у дверей подъездов

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Тулячка прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» снимки, сделанные во дворе дома №2 по ул. Хворостухина. На фото видно два автомобиля, которые припаркованы практически у дверей подъездов.

image-28-06-24-10-38.jpg


«Снято 28 июня, в 10.30 утра», - уточнила автор кадров.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Болдина водитель не захотел стоять в пробке и промчал по встречке
Дежурная часть
На ул. Болдина водитель не захотел стоять в пробке и промчал по встречке
сегодня, в 14:12, 9 760 1
На ул. Ложевой встретили «профессионального суетолога» на такси
Дежурная часть
На ул. Ложевой встретили «профессионального суетолога» на такси
вчера, в 20:06, 28 1298 1
Под Тулой водитель не увидел опасности в обгоне на пешеходном переходе
Дежурная часть
Под Тулой водитель не увидел опасности в обгоне на пешеходном переходе
вчера, в 14:00, 6 1083 2
Под Тулой водитель Mercedes «невзлюбил» сплошную линию разметки
Дежурная часть
Под Тулой водитель Mercedes «невзлюбил» сплошную линию разметки
28 июня, в 20:10, 11 986 2

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:02 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Волейболистка «Тулицы» поделилась секретом приготовления тортильи
Волейболистка «Тулицы» поделилась секретом приготовления тортильи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.