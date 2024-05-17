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Хоккей: «Михайловцы» победили в кубке «Прорыв»
Фото пресс-службы АКМ.

Хоккей: «Михайловцы» победили в кубке «Прорыв»

В Москве состоялся регулярный турнир «Прорыв» среди хоккейных команд 2014 г. р.

«Академия Михайлова» прошла соревнования без поражений и завоевала золотые награды.

Помимо «Михайловцев» в турнире приняли участие команды «Атлант» (Мытищи), «Скифы» (Алтайский край), «Локомотив», «Локомотив-2004» (обе -Ярославль), «Витязь» (Московская область), «СКА-Серебряные Львы», «Невский» (обе — Санкт-Петербург), «Белые Медведи», «Олимпийская Деревня-80» (обе — Москва), «Созвездие» (Воронеж) и «Балашиха».

В групповом этапе новомосковские хоккеисты победили пять раз, пропустив всего лишь одну шайбу, заработали 15 очков и уверенно завоевали первое место. 

В матче за чемпионство подопечные Дениса Угарова встретились с лидером группы «Б» — «Белыми Медведями», одержали уверенную победу и завоевали кубок и золотые медали. 

Групповой этап
  • «Академия Михайлова» — «Витязь» — 6:1,
  • «Академия Михайлова» — «Локомотив-2004» — 4:0,
  • «Академия Михайлова» — «Атлант» — 1:0,
  • «Академия Михайлова» — «СКА-Серебряные Львы» — 7:0,
  • «Академия Михайлова» — «Скифы» — 6:0.
Матч за первое место

«Академия Михайлова» — «Белые Медведи» — 4:0.

 

По итогам турнира «михайловцы» завоевали и индивидуальные награды. Так, Георгий Голубничий признан лучшим вратарём, Тимофей Демидов стал лучшим защитником, а Георгий Желнеровский — лучшим игроком турнира. 

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Место
Новомосковск
 

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