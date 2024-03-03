«Академия Михайлова» вышла в плей-офф Кубка Харламова

Фото пресс-службы "Академии Михайлова".

С первых минут «михайловцы» активно шли в атаку, но и гости не отставали.

Подопечные Ирека Галявиева дважды играли в большинстве, один раз получилось реализовать численное преимущество — отличился Илья Ефимов.

Туляки ушли на перерыв, лидируя в счёте, а уже на второй минуте второго периода Кирилл Бешкоров бросал шайбу от синей линии, а Кирилл Колыхалов подставил клюшку и переправил точно в цель. На 32-й минуте «Академия Михайлова» здорово разыграла комбинацию — Даниил Жураков отдал передачу на дальнюю штангу, а Климентий Шиндяев завершил действие.

В третьем периоде игра накалялась. «Академикам» хватило 45 секунд, чтобы сделать цифры на табло 4:0. Тогда московский хоккеист удалился за задержку соперника, и Яромир Ермаков воспользовался моментом — нападающий забросил шайбу в ближний угол.

Казалось, что игру можно спокойно довести до победы, без курьезных случаев, но «михайловцы» удалились дважды с разницей в две минуты. «Крылья Советов» смогли сыграть и 5 на 3, и 5 на 4, но Кирилл Зарубин не позволял тронуть свои ворота, а защита «Академии Михайлова» хорошо контролировала ситуацию.

Туляки выиграли 4:0 и забрали серию плей-ин.

Ирек Галявиев, главный тренер:

— Ребята молодцы. Они выполнили те требования, которые просили, услышали нас и эти две игры показали, что мы можем.

Соперник в 1/8 хороший, много мастеровитых ребят, поэтому разберем те игры, которые у нас были со «Спартаком» недавно. Разберем свои ошибки, подкорректируем и будем готовиться.

Шесть человек из «Академии Михайлова-Юниор» у нас в обойме. Они готовятся вместе с нами. А будут они играть или нет зависит от них, как они будут себя проявлять.

Следующие игры пройдут в Москве. В 1/8 финала Кубка Харламова тульская команда встретится со «Спартаком» 8 и 9 марта.