В Туле прошел турнир по мини-футболу

Фото пресс-службы правительства Тульской области

24 февраля в спортивном комплексе «Химик» поселка Ленинский прошел турнир по мини-футболу среди школьных команд региона. Мероприятие было посвящено памяти погибшего в Афганистане воина-интернационалиста Александра Чихирева.

Участников турнира приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

«Сегодня мы отдаем дань памяти нашему земляку, который своим примером показал, что такое честь и достоинство. Спорт воспитывает характер и учит ответственности, и я желаю вам сегодня проявить свои лучшие качества, показать командную игру и одержать победу!» – сказал Дмитрий Яковлев.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Тулы, Алексина, Щекино и пос. Ленинский.