В парке «Патриот-Тула» открылась выставка об истории и подвиге 106-й воздушно-десантной дивизии

Выставка «Все для победы! Родная 106-я» посвящена боевой истории 106-й дивизии ВДВ и участию тульских десантников в СВО.

На выставке представлено более 100 подлинных предметов, переданных участниками СВО, их семьями, общественными организациями, а также межмузейной группой Министерства обороны и Министерства культуры РФ. Это осколки мин и снарядов, корпуса гранатометов, волокуши, знамена, каски и бронежилеты, которые побывали в бою.

Также в рамках праздника в парке прошел большой концерт творческих коллективов Тульской области, работала зона мастер-классов по сборке и разборке оружия. Всех гостей угощали блюдами полевой кухни.