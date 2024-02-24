  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В парке «Патриот-Тула» открылась выставка об истории и подвиге 106-й воздушно-десантной дивизии - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В парке «Патриот-Тула» открылась выставка об истории и подвиге 106-й воздушно-десантной дивизии

В парке «Патриот-Тула» открылась выставка об истории и подвиге 106-й воздушно-десантной дивизии

Выставка «Все для победы! Родная 106-я» посвящена боевой истории 106-й дивизии ВДВ и участию тульских десантников в СВО.

На выставке представлено более 100 подлинных предметов, переданных участниками СВО, их семьями, общественными организациями, а также межмузейной группой Министерства обороны и Министерства культуры РФ. Это осколки мин и снарядов, корпуса гранатометов, волокуши, знамена, каски и бронежилеты, которые побывали в бою.

uqsd15u9z50lxrkh9roi7ihlnjeeve45.jpg

Также в рамках праздника в парке прошел большой концерт творческих коллективов Тульской области, работала зона мастер-классов по сборке и разборке оружия. Всех гостей угощали блюдами полевой кухни.

aarzu4658h1l5psctqgiox3i9k5a96a0.jpg

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 21:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
выставка106 дивизия
Место
Тула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошел турнир по мини-футболу
В Туле прошел турнир по мини-футболу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.