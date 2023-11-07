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«Пора вмешаться правительству!»: туляки просят решить вопрос с очередями в горгаз
Фото Алексея Пирязева

«Пора вмешаться правительству!»: туляки просят решить вопрос с очередями в горгаз

Как оформить газовый договор и не погибнуть в очередях? Туляки просят чиновников вмешаться в ситуацию и простимулировать УК, чтобы помогли жителям.

Почему договор нужно перезаключать? Об этом мы подробно писали здесь. Если коротко, то из-за поправок в закон договор со специализированной газоснабжающей организацией должен иметь другую форму.

В Туле такой специализированной организацией является АО «Тулагоргаз», на территории Тульской области — АО «Газпром газораспределение Тула». Владельцы газифицированных квартир должны перезаключить договоры до 31 декабря 2023 года. Времени, мягко говоря, маловато.

Откуда очереди и неужели ничего нельзя сделать?

Примерно с середины октября с «Тулагоргазе» начали собираться многочасовые очереди из желающих перезаключить договор. 

К слову, многие туляки стали узнавать о необходимости перезаключать договоры лишь в конце октября, а кто-то не знает об этом до сих пор.

Почему-то газовики не сочли нужным напечатать на платежках новость о поправках, расклеить объявления, разместить информацию в СМИ начиная с 1 сентября. Ведь так поток желающих переоформить бумаги не был бы таким плотным, и у жителей появился бы лишний месяц на оформление. 

Но что сделано, то сделано. На сроки ни «Тулагоргаз», ни «Газпром газораспределение Тула» повлиять не могут, а на грамотное распределение очередей уже не повлияли.

Только в Туле насчитывается 200 тысяч абонентов. Как обслужить их за 4 месяца?!

Как решили проблему в Москве?

Идеально! Закон предусматривает возможность не только заключения прямого договора между физическим лицом и газораспределительной организацией. Договор от имени всех жителей многоквартирного дома может оформить управляющая организация.

Заходим на сайт «Мосгаза». На главной странице крупными буквами объявление о том, что потребителям города Москвы необходимо до 31 декабря 2023 года перезаключить договор о техническом обслуживании газового оборудования с АО «МОСГАЗ».

При этом указано, что «проведение тех­обслуживания внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах осуществляется на основании единого договора, заключаемого управляющей жилищным фондом организацией с ГРО».

Знакомые жители столицы рассказали, что очередей в офисах «Мосгаза» действительно нет: договоры за жителей оформляют управляющие компании.

Как стало известно Myslo, такая возможность в Туле также прорабатывалась, еще в сентябре. На межведомственном совещании совместно с Государственной жилищной инспекцией и представителями тульских УК газовики просили управляющие компании взять на себя бремя перезаключения договоров. ГЖИ обещала включиться в работу и помочь. 
Но…­ ничего не произошло.

По нашим данным, сейчас ни одна управляющая компания Тулы не взяла на себя такую обязанность. 

Туляки написали в редакцию Myslo, что просят правительство региона подключиться к решению вопроса и помочь с переоформлением «газовых» бумаг.

Пока же жители продолжают стоять в многочасовых очередях.
К слову, в Туле уже есть прецеденты, когда за перезаключением договоров обращались старшие по домам: собирали документы, чтобы в очереди не стоял весь дом. 

Можно ли сделать всё удаленно?

Напомним, что в АО «Тулагоргаз» открыта предварительная запись в Единый центр предоставления услуг на перезаключение договоров. Услуга действует с 31 октября 2023 года.

Записаться на прием жители Тулы могут по телефонам: (4872) 25-36-57, доб. 1444, 1730 и (4872) 33-70-04, доб. 1444, 1730.

Каждый вторник и каждую среду месяца прием клиентов осуществляется с 8.30 до 20.00, каждую третью субботу месяца — с 8.30 до 16.00. Единый центр предоставления услуг работает без перерыва на обед.

Перезаключить договор можно также удаленно, используя электронную форму на сайте АО «Тулагоргаз». В течение 14 дней специалист Единого центра предоставления услуг АО «Тулагоргаз» подготовит договор, свяжется с потребителем и пригласит его для подписания договора в офис компании. Очередь в это окно будет минимальной.

С помощью Госуслуг (приложение Госключ) оформить договор пока по прежнему нельзя. Вероятно, такая возможность скоро появится. Но это не точно: обратная пересылка документов через Госуслуги предполагает сохранность персональных данных. Для этого нужен защищенный канал передачи информации. Над решением этого вопроса работают специалисты. 

Как быть маломобильным и пожилым?

В горгазе предлагают такие варианты:

  1. Пожилые люди могут записаться предварительно. Помимо бронирования даты и времени по телефону талончик с записью можно получить в клиентском центре через терминал.
  2. Маломобильные люди и инвалиды могут перезаключить договор через своего соцработника. Им также нужно будет предоставить полный комплект документов и доверенность на соцработника. Она оформляется в простой письменной форме (рукописная, не нотариальная).
  3. Заключить договор на дому можно в рамках планового техобслуживания или заявочного ремонта. Для этого нужно подготовить копии документов и предупредить «Тулагоргаз», что вместе с техобслуживанием понадобится перезаключение договора. 

Горгаз придумал боксы для документов

Из-за огромного наплыва туляков в офисе «Тулагоргаза» газовики придумали специальные боксы, в которых можно оставить копии документов, необходимых для перезаключения договора на техобслуживание внутриквартирных сетей.

В «Тулагоргазе» говорят, что при этом сохранность персональных данных обеспечивается в соответствии с действующим законодательством.

Боксы установлены:

  • — В специализированных магазинах газового оборудования «Домашний Очаг» по адресам: ул. М. Тореза, 5; ул. Кирова, 17.
  • В Едином центре предоставления услуг АО «Тулагоргаз»: по адресу: Тула, ул. М. Тореза, 5.
  • В корпусе № 2 здания АО «Тулагоргаз» по адресу: Тула, ул. М. Тореза, 5.

Абонентам предлагают положить в бокс в файле или конверте копии:

  • паспорта собственника (страницы с фото и пропиской);
  • документа, подтверждающего право собственности на квартиру (выписка из ЕГРН, Свидетельство о праве собственности, договор передачи с БТИ и т. д.) или договор соц. найма;
  • указать данные СНИЛС и ИНН (при наличии);
  • указать телефон для связи и адрес электронной почты (при наличии);
  • доверенность в простой письменной форме (в случае, если собственник находится на СВО, в длительной командировке и т. п.).
  • заполнить согласие на обработку персональных данных. 

Бланк для заполнения выдаст специалист ЕЦПУ или магазина.

Договор будет готов в течение трех рабочих недель. По готовности документов с абонентом свяжутся.

Зачем им мой СНИЛС?

Таким вопросом туляки тоже задаются. Почти нигде такие данные как СНИЛС и ИНН при заключении договоров не требуются. Почему же здесь так? 

Myslo изучил то самое Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 г.­ № 410, которое регламентирует порядок перезаключения договоров.

В пункте 18 прямо указано, что для заключения договора необходима информация о заявителе, в том числе СНИЛС и ИНН. Так что трактовать эту норму двояко нельзя: эти данные обязательны.

 

А как вы переоформили газовый договор? Может быть, знаете лайфхак? Поделитесь в комментариях! 

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