Волейболистки «Тулицы» разгромили «Динамо-Метар»: фоторепортаж Myslo

ВК «Тулица» сыграл очередной матч с челябинской командой «Динамо-Метар». Игра прошла в спорткомплексе «Тула Арена» и завершилась уверенной победой тулячек со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:17).

После 21 тура в копилке тульской команды 47 очков и третье место в турнирной таблице Суперлиги «Париматч»! Смотрите атмосферный репортаж от нашего фотографа Алексея Пирязева.