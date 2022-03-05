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Волейболистки «Тулицы» разгромили «Динамо-Метар»: фоторепортаж Myslo

Волейболистки «Тулицы» разгромили «Динамо-Метар»: фоторепортаж Myslo

Тульский клуб занимает третье место в турнирной таблице.

ВК «Тулица» сыграл очередной матч с челябинской командой «Динамо-Метар». Игра прошла в спорткомплексе «Тула Арена» и завершилась уверенной победой тулячек со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:17).

После 21 тура в копилке тульской команды 47 очков и третье место в турнирной таблице Суперлиги «Париматч»! Смотрите атмосферный репортаж от нашего фотографа Алексея Пирязева.

Галерея
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 1
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Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 3
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 4
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 5
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 6
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 7
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 8
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 9
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 10
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 11
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 12
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 13
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 14
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 15
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 16
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 17
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 18
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Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 26
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 27
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 28
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 29
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 30
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 31
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 32
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 33
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 34
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 35
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 36
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 37
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 38
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 39
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 40
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 41
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 42
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 43
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 44
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 45
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 46
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 47
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 48
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 49
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 50
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 51
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 52
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 53
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 54
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 55
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 56
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 57
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 58
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 59
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 60
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 61
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 62
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 63
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 64
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 65
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 66
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 67
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 68
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 69
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 70
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 71
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 72
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 73
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 74
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 75
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 76
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 77
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 78
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 79
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 80
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 81
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 82
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 83
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 84
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 85
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 86
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 87
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 88
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 89
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 90
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 91
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 92
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 93
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 94
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 95
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 96
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 97
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 98
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 99
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 100
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 101
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 102
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 103
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 104
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 105
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 106
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 107
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 108
Матч "Тулица - Динамо-Метар", Фото: 109
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:02 +1
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