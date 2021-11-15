Тульские легкоатлеты выступили на соревнованиях в Казани

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В Казани прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике в закрытом помещении среди спортивных школ страны. Более тысячи юных спортсменов из 35 регионов соревновались в трех возрастных категориях.

Наш регион представили воспитанники школы олимпийского резерва «Легкая атлетика» Тулы.

В беге на 60 м среди юношей с результатом 7, 27 с золотую медаль завоевал Кирилл Бубунин. В финале бега на 60 м с барьерами бронза у Олега Лазукина (8,85 с). Оба спортсмена тренируются у Александра и Татьяны Осетровых.

Четвертое место в беге на 60 м среди девушек заняла Дарья Грызлова — 8,11 с. Тренирует спортсменку Андрей Маринов.

В финале на 200 м Грызлова одержала уверенную победу, пробежав дистанцию за 25,57 с.

Среди юниорок бронза на счету Юлии Якуниной в тройном прыжке — 11 м 48 см. Тренер — Борис Спиридонов.

В эстафетном беге 4×200 м в упорной борьбе победу одержала команда юношей СШОР Тулы в составе Олега Лазукина, Даниила Брыковского, Вадима Арнольда и Кирилла Бубенина.