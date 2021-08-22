Тульская самбистка взяла золото международных соревнований
Поздравляем Елену Алленову!
В Кстово Нижегородской области прошли международные соревнования категории «Б» по самбо «Мемориал Заслуженного тренера СССР
В них приняли участие более 300 сильнейших самбистов из России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Румынии и Таджикистана. Всего было разыграно 14 комплектов наград.
Тульскую область представила спортсменка МБУ СШОР «Юность» Елена Алленова. В весовой категории 80 кг она оказалась сильнее своих соперниц и заняла первое место.
Подготовили спортсменку тренеры Ирина Афонина и Вадим Ворфоломеев.
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