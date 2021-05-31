В Костроме завершился чемпионат России по шахматам среди детей до 9 лет

Соревнования проходили c 25 по 30 мая в 20-й раз, и всего в них приняли участие 515 человек, 361 мальчик и 154 девочки.

Тульскую область на соревнованиях в Костроме представляли восемь человек – два чемпиона области и шесть лучших учеников своих спортивных школ. От Тульской шахматной гостиной на соревнования поехали Аня Скоркина, Тимофей Авдошин и Варя Каткова. Содействие в организации поездки учеников Тульской шахматной гостиной оказала «Строительная компания Мы-ЗА!», которая в 2020 году стала постоянным и надежным партнером Тульской шахматной гостиной не только в организации и проведении соревнований различного ранга, но и в развитии шахмат в регионе в целом. Ученикам гостиной были полностью оплачены проживание, питание и дорога до места соревнований, а также турнирный взнос и прочие сопутствующие расходы.

Каждый участник сыграл 11 партий с контролем времени 60 минут плюс 30 секунд за ход до конца партии. Наши юные шахматисты заняли места в середине турнирной таблицы, и стоит отметить, что девочки выступили лучше мальчиков, набрав по 6 очков из 11 возможных, в то время как мальчики набрали 5,5 очков.

Для тех детей, кто не попал на чемпионат России, Тульская шахматная гостиная проводит турнир в честь Дня защиты детей с 1 по 4 июня, куда приглашаются все желающие не старше 14 лет.