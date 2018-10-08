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Туляки выиграли волейбольный турнир «Золотая осень»
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Туляки выиграли волейбольный турнир «Золотая осень»

Поздравляем ребят!

7 октября в Туле завершился трехдневный турнир по волейболу среди команд юношей 2007-2008 г. р. «Золотая осень». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Зеленограда, Казани, Калуги, Королёва, Костромы, Обнинска, а также две команды из тульской спортшколы «Игровые виды спорта».

По итогам турнира первое место заняли туляки — подопечные тренера Ольги Бабкиной. Серебро досталось спортсменам из Королёва. Третье и четвертое места заняли ребята из Казани и Зеленограда соответственно.

Все призеры получили дипломы и награды.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:53 +4
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