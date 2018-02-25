В Туле выбрали самых гибких и грациозных спортсменов

Фото Дмитрия Дзюбина.

На выходных в Туле прошли открытый чемпионат и первенство региона по спортивной аэробике. Соревнования по этому виду спорта в оружейной столице проводятся второй раз.

Более 200 спортсменов приехали в наш город, чтобы показать свои таланты и мастерство. География участников была довольно разнообразной — это Барнаул, Волгоград, Волков, Долгопрудный, Солнечногорск, Зеленоград, Москва, Дмитров. Тульскую область представляли ребята из Новомосковска.

Главный судья соревнований, президент Федерации спортивной аэробики Тульской области Наталия Николаевна Ведерникова:

Наталия Ведерникова – В Туле пока спортивной аэробики нет, поэтому чтобы развивать в городе этот вид спорта, мы приглашаем другие регионы. В Новомосковске аэробика существует с 2009 года. Меня направили из Сургута в Тульскую область, чтобы развивать спортивную аэробику в ЦФО. Сейчас работаем над тем, чтобы в славном городе Туле также появился такой спорт.

Участники соревновались в таких категориях:

«дети» — 6-8 лет;

«младшие юноши» — 9-11 лет;

«юноши» — 12-14 лет;

«юниоры» — 15-17 лет;

«взрослые» — 18+.

Спортивная аэробика — динамичный вид спорта. Здесь важно показать не только свою гибкость, но и грацию, артистизм. Опытные судьи оценивали качество исполнения программы, технику, артистичность, элементы сложности.

Соревнования прошли по таким программам:

индивидуальные выступления девочек;

индивидуальные выступления мальчиков;

смешанные пары (мальчик, девочка);

трио;

групповые программы (5 человек);

танцевальная гимнастика (6-8 человек).

Юные спортсмены заметно нервничали, но когда выходили на ковер, все сомнения улетучивались. Улыбчивые и храбрые — вот как можно охарактеризовать ребят.

Отдельно стоит сказать и о поддержке. Во время выступлений спортсмены подбадривали друг друга, выкрикивали слова поддержки. В таких условиях плохо выступить было просто нереально!

Корреспонденты Myslo пообщались со спортсменами.

Максим Максимов, 12 лет, Новомосковск:

– Я уже занимаюсь шесть лет! Спортивная аэробика мне ближе по душе, чем другие виды спорта. Нравится выполнять сложные элементы. Заниматься аэробикой несложно, главное научиться технике. Тренируюсь каждый день, кроме воскресенья. В будущем стану чемпионом мира! А мой любимый спортсмен Роман Семенов.

Есения Федорченко, 8 лет, Новомосковск:

– Я три с половиной года занимаюсь спортивной аэробикой и мне очень нравится. Мой кумир — гимнастка Даша Тихонова, хочу быть на нее похожа. Я иногда волнуюсь перед выступлениями. Сегодня меня поддерживают семья и друзья.

12-летние Вика Липченко и Алина Моренко, Волгоград:

– Я лет 6-7 занимаюсь аэробикой. Выбрала этот вид спорта, потому что он красивый. Кумиров у меня в спорте нет, стараюсь быть собой. В Тулу я уже приезжала на соревнования. Успели даже погулять! Видели кремль, ходили по музеям, ели пряники, – говорит Вика.

– Спортивной аэробикой я занимаюсь давно — уже пять-шесть лет. Этот вид спорта нравится тем, что совмещает в себе и танцы, и аэробику, и гимнастику. Возможно, в будущем буду заниматься акробатикой. На учебу мои занятия не влияют, успеваю везде! – рассказывает Алина.

Победители соревнований примут участие в первенстве ЦФО по спортивной аэробике, который пройдет в Химках 10-12 марта.