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В Туле выбрали самых гибких и грациозных спортсменов
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле выбрали самых гибких и грациозных спортсменов

В оружейной столице прошли всероссийские соревнования по спортивной аэробике.

На выходных в Туле прошли открытый чемпионат и первенство региона по спортивной аэробике. Соревнования по этому виду спорта в оружейной столице проводятся второй раз.

Более 200 спортсменов приехали в наш город, чтобы показать свои таланты и мастерство. География участников была довольно разнообразной — это Барнаул, Волгоград, Волков, Долгопрудный, Солнечногорск, Зеленоград, Москва, Дмитров. Тульскую область представляли ребята из Новомосковска.

Главный судья соревнований, президент Федерации спортивной аэробики Тульской области Наталия Николаевна Ведерникова:

Наталия Ведерникова

– В Туле пока спортивной аэробики нет, поэтому чтобы развивать в городе этот вид спорта, мы приглашаем другие регионы. В Новомосковске аэробика существует с 2009 года. Меня направили из Сургута в Тульскую область, чтобы развивать спортивную аэробику в ЦФО. Сейчас работаем над тем, чтобы в славном городе Туле также появился такой спорт.

Участники соревновались в таких категориях:

  • «дети» — 6-8 лет;
  • «младшие юноши» — 9-11 лет;
  • «юноши» — 12-14 лет;
  • «юниоры» — 15-17 лет;
  • «взрослые» — 18+.

Спортивная аэробика — динамичный вид спорта. Здесь важно показать не только свою гибкость, но и грацию, артистизм. Опытные судьи оценивали качество исполнения программы, технику, артистичность, элементы сложности.

Соревнования прошли по таким программам:

  • индивидуальные выступления девочек;
  • индивидуальные выступления мальчиков;
  • смешанные пары (мальчик, девочка);
  • трио;
  • групповые программы (5 человек);
  • танцевальная гимнастика (6-8 человек).

Юные спортсмены заметно нервничали, но когда выходили на ковер, все сомнения улетучивались. Улыбчивые и храбрые — вот как можно охарактеризовать ребят.

Отдельно стоит сказать и о поддержке. Во время выступлений спортсмены подбадривали друг друга, выкрикивали слова поддержки. В таких условиях плохо выступить было просто нереально!

Корреспонденты Myslo пообщались со спортсменами.

Максим Максимов, 12 лет, Новомосковск:

– Я уже занимаюсь шесть лет! Спортивная аэробика мне ближе по душе, чем другие виды спорта. Нравится выполнять сложные элементы. Заниматься аэробикой несложно, главное научиться технике. Тренируюсь каждый день, кроме воскресенья. В будущем стану чемпионом мира! А мой любимый спортсмен Роман Семенов.

Есения Федорченко, 8 лет, Новомосковск:

– Я три с половиной года занимаюсь спортивной аэробикой и мне очень нравится. Мой кумир — гимнастка Даша Тихонова, хочу быть на нее похожа. Я иногда волнуюсь перед выступлениями. Сегодня меня поддерживают семья и друзья.

12-летние Вика Липченко и Алина Моренко, Волгоград:

– Я лет 6-7 занимаюсь аэробикой. Выбрала этот вид спорта, потому что он красивый. Кумиров у меня в спорте нет, стараюсь быть собой. В Тулу я уже приезжала на соревнования. Успели даже погулять! Видели кремль, ходили по музеям, ели пряники, – говорит Вика.

– Спортивной аэробикой я занимаюсь давно — уже пять-шесть лет. Этот вид спорта нравится тем, что совмещает в себе и танцы, и аэробику, и гимнастику. Возможно, в будущем буду заниматься акробатикой. На учебу мои занятия не влияют, успеваю везде! – рассказывает Алина.

 

Победители соревнований примут участие в первенстве ЦФО по спортивной аэробике, который пройдет в Химках 10-12 марта.

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Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 45
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 46
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 47
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 48
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 49
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 50
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 51
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 52
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 53
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 54
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 55
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 56
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 57
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 58
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 59
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 60
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 61
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 62
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 63
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 64
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 65
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 66
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 67
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 68
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 69
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 70
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 71
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 72
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 73
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 74
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 75
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 76
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 77
Соревнования по спортивной аэробике в Туле, Фото: 78
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:25 +1
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