18 боксеров борются за звание чемпионов Всероссийского турнира «Гран-при Тулы»

Фото Юлии Гришиной.

В эти минуты в манеже «Арсенала» проходят финальные бои Всероссийского турнира «Гран-при Тулы». За звание чемпионов борются 18 спортсменов, из них 9 человек представляют Тулу и область.

Среди участников есть кандидаты в мастера спорта. Победа в соревнованиях позволит им получить мастера спорта.

Отметим, что финальные бои вызвали большой ажиотаж среди туляков. Организаторы сделали зрелищное шоу.

После церемонии награждения в манеже выступят Kristina Si, Скруджи и S-Dance.

На данный момент уже известны несколько победителей:

в весовой категории до 52 кг туляк Никита Быстров победил Егора Базанова из Королёва.

до 56 кг: в поединке представителей Московской области Хасан Салохитдинов был сильнее Ивана Блынды,

до 60 кг: Валерий Мешков из Орла победил туляка Руслана Айдемирова,

64 кг: Оганес Устян (Москва) победил туляка Тарона Оганнисяна,

69 кг: в тульском дерби Халид Ягубзаде победил Никиту Баркова.