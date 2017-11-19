Фото Юлии Гришиной.
18 боксеров борются за звание чемпионов Всероссийского турнира «Гран-при Тулы»
Финальные бои вызвали большой ажиотаж среди туляков.
В эти минуты в манеже «Арсенала» проходят финальные бои Всероссийского турнира «Гран-при Тулы». За звание чемпионов борются 18 спортсменов, из них 9 человек представляют Тулу и область.
Среди участников есть кандидаты в мастера спорта. Победа в соревнованиях позволит им получить мастера спорта.
Отметим, что финальные бои вызвали большой ажиотаж среди туляков. Организаторы сделали зрелищное шоу.
После церемонии награждения в манеже выступят Kristina Si, Скруджи и S-Dance.
На данный момент уже известны несколько победителей:
- в весовой категории до 52 кг туляк Никита Быстров победил Егора Базанова из Королёва.
- до 56 кг: в поединке представителей Московской области Хасан Салохитдинов был сильнее Ивана Блынды,
- до 60 кг: Валерий Мешков из Орла победил туляка Руслана Айдемирова,
- 64 кг: Оганес Устян (Москва) победил туляка Тарона Оганнисяна,
- 69 кг: в тульском дерби Халид Ягубзаде победил Никиту Баркова.
Большой фоторепортаж смотрите на Myslo позже!
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