Тульский политолог о предстоящих выборах: «Бездействие невозможно конвертировать в голоса поддержки»

Фото Алексея Пирязева.

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, в Тульской области состоится большая избирательная кампания. Ожидаются выборы губернатора, депутатов облдумы, гордумы и 8 муниципальных образований.

На вопросы исхода сентябрьских выборов ответил политолог, ассистент кафедры социологии и политологии Тульского государственного университета Дмитрий Максимович Балябкин.

— Какие у вас ожидания от избирательной кампании в целом?

— В сентябре избирается весь политический менеджмент области, а значит, помимо избираемых органов власти, мы будем ждать изменений как и в Совете Федерации, так и в правительстве Тульской области. На мой взгляд, кампания пройдет тихо и без особых эксцессов. Красной нитью будет прошиты основные тренды избирательных кампаний — помощь бойцам СВО и патриотизм. Касательно партий. В 2019 году мы получили многопартийный парламент с представительством 6 партий. В этот раз в условиях неопределенности и угрозы внешних вызовов политический ландшафт партий будет «зачищен» до парламентских партий. Считаю странным отсутствие кандидатов — участников СВО. Как определил Президент РФ Владимир Путин, отдавшие долг Родине персоны обязаны попасть в качестве кандидатов. Но, как мы сейчас видим, таковых низкий процент, да и в целом у непосредственных кандидатов наблюдается лишь косвенное участие.

— На ваш взгляд, кто победит на выборах губернатора Тульской области?

— Здесь никакой интриги нет. Дмитрий Миляев наберет в первом туре достаточное количество голосов избирателей. Для этого у него есть все необходимые ресурсы — от административных до публичных. Свой политический капитал он уверенно сможет конвертировать в поддержку. Это можно объяснить тем, что он местный человек, на его стороне как и региональная элита, так и полная преемственность в делах и решениях после плотной работы с предыдущим губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Предвидя ваш вопрос о других оппонентах на выборах губернатора: составить конкуренцию Дмитрию Миляеву будет сверхсложной задачей ввиду ограниченности ресурсов. Поэтому остальные кандидаты не будут вести активно свои избирательные кампании, воздержатся от громких высказываний в адрес врио и будут использовать возможность выборов как повышение медийного веса.

— Как изменится состав областного и городского парламентов по итогам выборов?

— В отличие от губернаторских выборов в областную и городскую Думу нас ждут сюрпризы. Восходящей звездой этого электорального цикла стал Алексей Эрк (председатель Общественной палаты Тульской области. — Прим. авт.). На мой взгляд, Общественная палата явно становится хорошим трамплином (фильтром) для многих кандидатов в депутаты. Рекомендую использовать эту латентную функцию органа всем будущим кандидатам.

О составе обоих парламентов можно сказать одно: согласно вышеописанному мной тренду, Единая Россия оставит за собой контроль за принятием решений и возьмет больше половины мандатов.

Пройдут же только те кандидаты, которые усиленно работали на своих зонах ответственности последние 2-3 года. В этой связи у меня много вопросов к «Новым людям», которые в силу своей молодости в прямом и переносном смысле должны были скрасить политический ландшафт после яркой избирательной президентской кампании Даванкова. По неясным причинам они продолжают оставаться в тени, а бездействие невозможно конвертировать в голоса поддержки.

Остальные парламентские партии смогут взять от 1 до 3 мандатов в зависимости от применения избирательной системы.

Отдельно отмечу Сергея Гребенщикова («Справедливая Россия — За правду». — Прим. авт.), имеющего хороший политический капитал, высокий рейтинг, позволяющий переизбраться по Зареченскому району.

Самовыдвиженцев в победителях не ожидается. Избирательная кампания — дорогое удовольствие, а в наших условиях еще и не вселяющее надежду на позитивный исход.

Еще одним сюрпризом стала для меня кандидатура бывшего начальника УМВД по Тульской области Сергея Галкина. Его переход из лагеря исполнительной власти в законодательную выглядит как неоднозначная тенденция к влиянию правоохранительной системы на принятие решений. Поэтому рациональному избирателю необходимо будет соотносить слова и действия не только Сергея Галкина, но и других кандидатов в единый день голосования.

— Что вы бы предложили избирателям перед тем, как они пойдут на избирательные участки?

— Во-первых, большой ошибкой будет остаться дома и быть непричастным к выборам. Во-вторых, ознакомиться как можно раньше со всеми кандидатами и их биографиями. В-третьих, обязательно участвовать во встречах с кандидатами, не бояться задавать им острых и волнующих вопросов. Как-никак, эти люди получат в сентябре свой кредит доверия на следующие 5 лет представительства наших интересов. Конечно же, участвовать в выборах не только как избиратели, но и в качестве наблюдателей. Общественный контроль — залог легитимности и открытости избирательного процесса.