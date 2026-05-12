Исследователь, аспирант Института философии СПбГУ Арина Зуева объяснит, как современная наука анализирует феномен интереса к былому и способы его сохранения. Лекция состоится 13 мая в Доме Белявского (пр. Ленина, 27, цокольный этаж).

«В последние годы в музеях появляется всё больше выставочных проектов на тему памяти. Такой всплеск интереса к этой теме французский историк Пьер Нора считает одним из признаков эпохи „всемирного торжества памяти“, в которой мы сейчас живём. Какие ещё есть признаки наступления этой эпохи, что такое историческая память и как гуманитарии её изучают, — об этом и многом другом поговорим на лекции», — рассказывает Арина Зуева.

Лекция начнется в 18.30, вход свободный.