В Туле выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии

Фото Тульской областной филармонии.

11 октября в Тульской областной филармонии состоится открытие 88-го концертного сезона. Об этом сообщает учреждение культуры.

В концертном зале выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер — народный артист СССР Юрий Симонов.

В программе:

М. И. Глинка. Фантазия для оркестра «Камаринская»;

М. И. Глинка. Увертюра, Вальс, Краковяк и Полонез из оперы «Жизнь за царя»;

Й. Брамс. Симфония № 3 фа мажор.

Академический симфонический оркестр Московской филармонии создан в 1951 году при Всесоюзном радиокомитете, а в 1953 году вошел в состав Московской филармонии. За более чем полувековую историю оркестр дал более 6000 концертов в крупнейших залах и на престижных фестивалях.

Начало концерта — в 17.00. Возрастное ограничение — 6+. Подробнее на сайте областной филармонии.