  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Туле выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии
Фото Тульской областной филармонии.

В Туле выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии

Концерт состоится в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

11 октября в Тульской областной филармонии состоится открытие 88-го концертного сезона. Об этом сообщает учреждение культуры.

В концертном зале выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер — народный артист СССР Юрий Симонов.

В программе:

  • М. И. Глинка. Фантазия для оркестра «Камаринская»;
  • М. И. Глинка. Увертюра, Вальс, Краковяк и Полонез из оперы «Жизнь за царя»;
  • Й. Брамс. Симфония № 3 фа мажор.

Академический симфонический оркестр Московской филармонии создан в 1951 году при Всесоюзном радиокомитете, а в 1953 году вошел в состав Московской филармонии. За более чем полувековую историю оркестр дал более 6000 концертов в крупнейших залах и на престижных фестивалях.

Начало концерта — в 17.00. Возрастное ограничение — 6+. Подробнее на сайте областной филармонии.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:10 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
филармонияконцерт
Погода в Туле 7 октября: до +17 градусов и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 октября: до +17 градусов и без осадков
сегодня, в 07:00, 54 621 4
УФАС не нашло оснований вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин в Тульской области
Жизнь Тулы и области
УФАС не нашло оснований вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин в Тульской области
сегодня, в 08:54, 26 658 -7
Где в Туле не будет электроэнергии 7 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет электроэнергии 7 октября
вчера, в 21:46, 52 1376 0
Жители Богородицка: «Стадион отремонтировали меньше года назад, а трибуны уже рассыпаются»
Жизнь Тулы и области
Жители Богородицка: «Стадион отремонтировали меньше года назад, а трибуны уже рассыпаются»
вчера, в 21:21, 31 1038 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С начала года психологи выслушали более 8,5 тысячи жителей Тульской области
С начала года психологи выслушали более 8,5 тысячи жителей Тульской области
В Сбере прошло мероприятие для финансовых специалистов тульских предприятий
В Сбере прошло мероприятие для финансовых специалистов тульских предприятий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.