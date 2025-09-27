В Ясной Поляне презентуют арт-объекты лаборатории ленд-арта

Фото Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

Участниками лаборатории ленд-арта «Благодарная почва» стали 18 человек. Это студенты Московского архитектурного института, студенты НИУ ВШЭ специальности «Дизайн среды и интерьера», а также учащиеся Щекинского политехнического колледжа по направлению «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

Их отобрали по результатам конкурса, который музей объявил в начале сентября. Куратором лаборатории стал главный художник музея Александр Карташов.

Всего инсталляций будет пять, они расположились от Кучерской избы до реки Воронки. Их создали молодые архитекторы и дизайнеры из природных материалов толстовской усадьбы.

Работы станут метафорой творческих поисков Льва Толстого, а также попыткой осмыслить возможные формы благодарности человека природе.

Параллельно основной программе в лаборатории участвуют студенты НИУ ВШЭ по направлению «Саунд-арт и саунд-дизайн». Они записали звуки Ясной Поляны и свели их в полноценную музыкальную композицию, которая будет звучать в мемориальной теплице.

Увидеть инсталляции на территории музея можно будет до 15 ноября.