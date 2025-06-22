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Мозаика, витражи, барельефы: тулякам расскажут о монументальном искусстве советского модернизма в Туле
Фото предоставлены музеем-усадьбой Ясная Поляна.

Мозаика, витражи, барельефы: тулякам расскажут о монументальном искусстве советского модернизма в Туле

Лекция состоится 29 июня в 17.00 в литературном кафе «Стива» культурно-выставочного комплекса «Л. Н. Т.».

Лекцию «Монументальное искусство советского модернизма в Туле» прочтет Илья Кошкин – тульский краевед, историк, автор блога «История Тулы».

Лекция будет построена на материале его книги «Уходящая эпоха. Монументальное искусство периода советского архитектурного модернизма в Туле», которая вышла летом 2024 года. По словам автора, книга стала первым шагом в изучении этой темы в тульской краеведческой литературе.

На встрече в «Стиве» лектор расскажет о мозаиках, витражах, сграффито и барельефах Тулы, которые стали украшать многие здания города начиная со второй половины ХХ века. Рассказ будет проиллюстрирован фотографиями наиболее ярких образцов монументального искусства как утраченных, так и сохранившихся до наших дней.

После лекции слушатели смогут приобрести книгу и подписать ее у автора.

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кафе СтиваТула

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