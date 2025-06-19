В Выставочном зале открылась выставка художницы Нады Дутиной: фоторепортаж

Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

В экспозиции более 80 натюрмортов и пейзажей из серий «Ясная Поляна» и «Храмы Тулы и области».

В работах Нады Дутиной чувствуется любовь к красоте русской природы и нашим православным святыням. Ее картины о тульской земле прославляют наш регион и сохраняют нашу историю. Художница работает в стиле импрессионизма, умело играя с различными сочетаниями цветов.

Нада Дутина родилась и училась в Боснии и Герцоговине. Однако судьба привела ее в Тулу: в 2007 году она познакомилась с тульским художником Александром Петровичевым. Эта встреча стала началом их дружбы, которая впоследствии переросла в плодотворное сотрудничество.

Сейчас Нада является руководителем студии для взрослых и детей А. Петровичева и Н. Дутиной. Проводит мастер-классы по станковой живописи и авторской кукле. Ее работы представлены в музеях России и за рубежом.

Одной из самых мощных и зрелищных работ Нады является картина «Ангелы. Рождество», которую дополняют фигурки ангелов ручной работы. Выставка продлится до 29 июня, возрастное ограничение – 12+. Телефон для справок: 8(4872)56-09-92.