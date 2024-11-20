Юный Пушкин, влюбленный Жуковский и гурман Крылов: в Тульском театре драмы представили спектакль о поисках счастья

Фото Дмитрия Дзюбина.

После историй об академике Легасове, оружейнике Мосине и ученом Андрее Болотове зрителям предложили погрузиться в эпоху Василия Жуковского.

Спектакль называется «Жуковский: призраки счастья», и действительно, несмотря на блестящую карьеру в столице, незаконнорожденный сын белевского помещика Афанасия Ивановича Бунина и принявшей православие пленной турчанки Сальхи Василий Жуковский не был таким уж счастливым человеком. От простого человеческого счастья ему чаще доставались призраки. «Возвожу замки на песке», — с легкой грустью говорил он про себя.

Даже фамилия была не отцовская, а соседа, который стал его крестным отцом. Несмотря на то, что Василий Жуковский воспитывался в любви, не очень устроенную личную жизнь он, вероятно, воспринимал весьма болезненно. Может, поэтому и увлекся своей воспитанницей, дочерью сводной сестры Марией Протасовой, у которой с детства было обостренное чувство одиночества. Она и была ребенком, когда они познакомились.

История любви будущего знаменитого поэта и его юной возлюбленной — часть большой истории, представленной в спектакле.

— Сводная сестра была против этого брака. Тем не менее до самой смерти Маши их романтические платонические отношения продолжались. Это печальная история, которая, безусловно, оказала влияние на поэта, — считает автор пьесы, по которой поставлен спектакль, драматург Рагим Мусаев. — В начале XX века стала известна и опубликована их переписка, которая хранилась в Белеве. Меня поразило, насколько они красиво описывали свои переживания и свои чувства. Мы сегодня и в разговоре такое не произносим, а уж наша переписка в основном свелась к эсэмэскам. У них же были развернутые подробные письма с описанием своих волнений и переживаний, бесконечные объяснения в любви.

Поскольку лично общаться влюбленным мама Екатерина Афанасьевна запрещала, они придумали свою игру в Штирлица — обменивались книгами, в которых были отмечены отдельные слова. Из этих слов складывался некий текст, о котором знали только влюбленные.

С Марией Протасовой судьба поэта так и не свела. Василий Андреевич несколько раз просил руки своей воспитанницы, но низменно получал отказ. Она вышла замуж за другого и ушла из жизни очень рано — в возрасте тридцати лет.

Женился Жуковский только в 56 лет — на двадцатилетней красавице Елизавет Рейтерн. От этого брака у супругов было двое детей, но супруга постоянно болела, все хлопоты по семье легли на главу семейства. Через пятнадцать лет Елизавета Евграфовна скончалась. Такая вот грустная история любовных переживаний человека, у которого, казалось бы, имелось всё для счастья — успех, литературная слава, деньги, положение при дворе.

Василий Андреевич, безусловно, был человеком, как мы теперь говорим, традиционных семейных ценностей, при всем даже мезальянсе его первой любви. Хотя достаточно рано покинул родные края, он при первой возможности сюда приезжал, притом что путешествие из Петербурга в Белев по тем временам, безусловно, очень долгая история. Как только смог, купил в Белеве хороший дом для матери на берегу Оки. Как оказалось, ненадолго. Салиха, она же Елизавета Дементьевна, умерла уже в следующем году. В этом доме Жуковский побывал вместе со своим воспитанником в 1837 г. Будущий император Александр II, как гласят местные легенды, долго любовался открывавшимися с веранды заокскими видами. До наших времен дом Жуковского не дожил и сгорел то ли во время Великой Отечественной войны, то ли накануне ее.

Маму поэта в спектакле играет актриса Светлана Закирова. Это важный для истории персонаж. Дополнительного колорита добавляет то обстоятельство, что, по воспоминаниям, Салиха всегда сохраняла некоторые турецкие привычки и даже ходила в тюрбане. Для провинциального Белева, надо думать, это было необычным зрелищем.

Вообще же, в спектакле много знаковых и для нашей сегодняшней жизни персонажей. Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, например, в исполнении Виктора Ананьина — первую славу Жуковскому как поэту принесла его фронтовая поэзия 1812 года. На той войне Василий Андреевич был ополченцем, участвовал в двух сражениях, в том числе и при Бородине. В жизни они с Кутузовым вроде как не встречались, но вполне могли и встретиться. Во всяком случае, как видно из спектакля, им было бы что обсудить.

Очень живо зрители реагируют на литературные споры первой половины XIX века. Может, потому, что литераторов тогда больше интересовал сам литературный процесс, а не какие-нибудь посты и телеграм-каналы своего времени. В этом увлечении искусством и литературой современники уже отводили Василию Андреевичу Жуковскому большую роль. Писатель Николай Михайлович Карамзин, например, произносит в спектакле такую фразу в адрес Жуковского:

— Будущее либо за вами, либо за теми, кто придет на возделанное вами поле.

Рагим Мусаев рассказывает, что в свое время Карамзин действительно сказал именно так. Вообще же, по его словам, оказалось, что по типажу актеры соответствуют своим героям в спектакле.

— Дмитрий Чепушканов оказался одним лицом с Карамзиным. Главного ученика Жуковского Александра Сергеевича Пушкина играет Артем Стребляк. Мы его взяли в начальной стадии жизни. Наш Пушкин очень молод и горяч, он ещё не стал тем самым классиком, о котором мы сейчас знаем. Жуковский видит в нем большой потенциал и пытается вразумить, что не надо тратить себя на эпиграммы и салонные безделушки, надо заниматься литературой.

За юмор в спектакле отвечает Иван Андреевич Крылов в исполнении Александру Барактари — некий собирательный образ русских литераторов той эпохи. Крылов, как известно, был большим любителем вкусно покушать, и в спектакле он периодически призывает всех отправиться в ресторан.

Возлюбленную Жуковского Марию Протасову сыграла Екатерина Максюта. Это ее первая большая роль на тульской сцене. Образ Жуковского воплотил Сергей Сергеев.

— Мне кажется, ему очень подошла эта роль. У Сергея Сергеева получилось, и он сам получает удовольствие от этого, — считает Рагим Мусаев. — Вообще, надеемся, что после нашего спектакля люди заинтересуются фигурой Жуковского, может, даже самостоятельно что-то почитают о нем. Ведь фамилия Жуковский у нас вроде как на слуху, на самом же деле мы знаем о нем очень мало. А ведь в первой половине XIX века редко какое событие в России, не только в области литературы, обходилось без поддержки Жуковского. К нему шли за помощью все, и он всем старался помочь.

Остается добавить, что историю любви и жизни знаменитого земляка с любовью и уважением к великому поэту воплотили на сцене режиссер-постановщик Анна Терёшина, художник- постановщик Ирина Блохина и хореограф Валерий Сухов.