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Члены Общественной палаты региона провели мониторинг проживания вынужденных переселенцев в пунктах временного размещения
Фото пресс-службы Общественной палаты Тульской области.

Члены Общественной палаты региона провели мониторинг проживания вынужденных переселенцев в пунктах временного размещения

Задача — узнать нужды людей, приехавших к нам из Курской и Белгородской областей, и ответить на их вопросы.

Летом в Тульскую область приехали жители Курской области. Собирались спешно и поэтому взяли с собой только необходимые вещи и документы. А впереди зима. Многим из них нужные теплые вещи — и для взрослых, и для детей.

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Галина Фомина, заместитель председателя Общественной палаты региона приехала в ПВР города Донского и Кимовского района не с пустыми руками — Комитет семей воинов Отечества передал к чаю тульские пряники. По сути, именно Общественная палата является связующим звеном между человеком и властью. И ради прямого диалога вместе со своими коллегами посещают пункты временного размещения, всего в регионе их 27. 

— Мониторинг создан для того, чтобы пообщаться с людьми. Если есть вопросы, которые их волнуют, люди не должны оставаться с ними наедине. Мы провели заочный мониторинг, а потом поняли, что заочно общаться нельзя. Нужно выезжать к людям, — говорит заместитель председателя Общественной палаты Тульской области Галина Фомина. 

Помогает проводить мониторинг и другой институт общественного контроля — Общественные советы в муниципалитетах области. Главное — общение, люди ждут участия в их проблемах, а зачастую нужно обычное человеческое внимание. Обо всем рассказывают на встречах, которые проводят во время мониторинга члены Палаты и Общественных советов. По итогам встреч появляется список вопросов, на которые нужно ответить или обозначить проблему, которую нужно решить. 

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О чем же просят проживающие? Конечно, нужна зимняя одежда, обувь — ведь многие уезжали спешно, прихватив только документы. А кто-то даже остался и без документов, туляки помогут восстановить или оформить их. Также рассказали, что можно воспользоваться проектом «Мой семейный центр», который направлен на оказание доступной комплексной социальной помощи семье и детям. В рамках проекта функционирует «Семейная диспетчерская» с единым номером 129.

А кто-то и не просит ничего, лишь бы помогли получить информацию о сыне, направленном в зону СВО, от которого нет известий.

Многие вопросы уже решили с администрацией муниципалитетов — помогли найти работу и устроили детей в местные школы и детские сады. Помогли снабдить всем необходимым школьников. Людей заселили в пункты временного размещения, где есть все необходимое для проживания. 
На зов о помощи Общественной палате о предоставлении теплых вещей откликнулся Центр помощи «Ангелочек». Он помогает погорельцам, детям-сиротам, переселенцам, участникам СВО, их семьям. 

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Валерий Московский, председатель Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Тульской области, директор волейбольного клуба «Тулица», посетил тульский ПВР, расположенный на стадионе «Арсенал». Он оценивал возможность заниматься мальчишкам и девчонкам спортом и вести здоровый образ жизни.

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В Ефремове в ПВР побывал председатель Комиссии по взаимодействию с институтами гражданского общества Общественной палаты Тульской области Игорь Крюков. Он осмотрел помещения и пообщался с проживающими. В целом обстановка достаточно спокойная, люди очень довольны условиями проживания: помещения после свежего ремонта, а мебель и бытовая техника новые. Также проживающие благодарили за тёплое и человеческое отношение со стороны администрации.
Во время беседы люди заговорили о досуге. И было отмечено, что не хватает книг и другой литературы. Игорь Вячеславович подарил свои книги: духовно-просветительскую «Возрождая утраченное. Свято-Казанский храм Тулы», а также книгу-энциклопедию «Путь деревенского парня от Антарктиды до Северного полюса».

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Во время посещения ПВР в Туле Галина Фомина познакомилась с Александрой Михайловной Рыжовой, очень сильной женщиной. Человека не сломило горе. Как говорится, еще вчера у Александры Рыжовой был дом в родной Судже, был сын — медик и талантливый музыкант. От дома осталась лишь пыль, а сын пошел добровольцем на СВО в октябре прошлого года. А теперь она узнала, что ее единственный и любимый ребенок погиб. Сегодня Александра Михайловна живет в пункте временного размещения. Во время эвакуации она выбрала Тулу сама. Оружейная столица стала ее домом, а для сына — Тульская земля последним пристанищем. Александра Михайловна присоединилась к членам регионального КСВО и помогает приближать победу.

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Этот мониторинг показал, что ни один ПВР не остался без внимания властей Тульской области. Все понимают, что чужой беды не бывает. Конечно, курянам и белгородцам нужна не только материальная поддержка и помощь в обычных бытовых вопросах, но и, как говорят, человеческая. Туляки, каждый по-своему, помогают в этом. Кто словом, кто делом.

 Принести гуманитарную помощь можно в здание Общественной палаты Тульской области по адресу: Тула, пр. Ленина, 49.

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