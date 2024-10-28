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Алла Сурикова привезет в Тулу фестиваль «Кино и Музыка»: афиша мероприятий
Фото из архива Myslo.

Алла Сурикова привезет в Тулу фестиваль «Кино и Музыка»: афиша мероприятий

Это ежегодный смотр отечественных музыкальных кинокартин и фильмов других жанров, где музыка играет важнейшую роль.

1 по 5 ноября в Тульской области при поддержке Министерства культуры РФ, правительства региона и администрации Тулы пройдет первый открытый
российский фестиваль «Кино и Музыка». Это ежегодный смотр отечественных музыкальных кинокартин и фильмов других жанров, где музыка играет важнейшую роль. 

Президент фестиваля — народная артистка РФ, кинорежиссер Алла
Сурикова.

— Картины, представленные на фестивале «Кино и Музыка» —
разные — весёлые и грустные, лёгкие и серьёзные, страстные и
сентиментальные. Но это наше кино! И очень хочется, чтобы оно вас радовало, заставляло задуматься, иногда посмеяться, а иногда погрустить. Главное — чтобы не оставляло никого равнодушным. Хочу пожелать, несмотря на все сложности сегодняшней жизни, чтоб вы — наши зрители — всегда были рядом, помогали своим участием, заинтересованностью, и чтобы музыка, звучащая в фильмах нашего фестиваля, понравилась и запомнилась вам. Главное для нас — ваша любовь к своему — к Отечественному! Без этой любви наше кино не выживет, — обратилась режиссер к тулякам.

В конкурсную программу вошло 15 отечественных полнометражных фильмов, снятых за последние два года. Например, сказка «По щучьему
велению», приключенческий детектив «Хитровка. Знак четырех», музыкальная мелодрама «Между нами лето», музыкальная комедия «Тур с Иванушками» и др.

Фестивалем учреждена ежегодная премия «За выдающийся вклад в
киномузыку», которой будут удостоены известные мастера российской
культуры. В 2024 году Лауреатами премии станут:

  • теоретик музыки, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Дашкевич;
  • народный артист РФ, художественный руководитель Московской областной филармонии, композитор Максим Дунаевский;
  • народный артист РФ, лауреат Премии правительства РФ, художественный руководитель и главный дирижер Российского Государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка;
  • народный артист РФ, актер театра и кино Игорь Скляр.

В жюри фестиваля вошли:

  • режиссер, сценарист, продюсер Владимир Алеников;
  • оргсекретарь Союза кинематографистов, директор российских программ Московского международного кинофестиваля Михаил Калинин;
  • киновед, кинокритик, академик Российской Академии кинематографических искусств «Ника» Сергей Лаврентьев;
  • художественный руководитель Тульской областной филармонии, заслуженный работник культуры Елена Руднева.

Возглавил жюри известный российский композитор, трижды лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФФИ» Алексей Шелыгин.

Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся 1 и 5 ноября в Городском концертном зале Тулы. Там же пройдут и основные показы.

Уже 31 октября зрители начнут знакомиться с фильмами основной программы и других фестивальных кинопрограмм. Эти ленты увидят не только в Туле, но и в областных кинотеатрах.

Все просмотры бесплатные.

Перед показами конкурсной программы «Музыкальные фильмы и музыка в игровом кино» в Туле свои работы зрителям представят создатели — режиссеры, композиторы, продюсеры, исполнители главных ролей. После просмотров зрители примут участие в голосовании за лучший фильм, которому на закрытии будет вручен приз зрительских симпатий.

Помимо показов, туляков ждут и интересные творческие встречи:

  • в Городском концертном зале — авторский концерт композитора Максима Дунаевского «Ах, этот вечер!», солистка Ангелина Сергеева, группа «Cocktail Project»;
  • в Тульской областной филармонии — концерт группы «Ирония судьбы», художественный руководитель Олег Митяев;
  • в Тульском областном колледже культуры и искусства — мастер-класс актера и режиссера Влада Фурмана «Музыка в театре и кино»;
  • в Молодежном центре «Родина» — концерт для детей Григория Гладкова «Пластилиновая ворона приглашает друзей!».

Подробная информация в афише и на сайте фестиваля.

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Центр Тулы замер в пробке из-за обрыва проводов в Заречье
Центр Тулы замер в пробке из-за обрыва проводов в Заречье
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