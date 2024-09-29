К 2028 году в музее-усадьбе «Ясная Поляна» отреставрируют дом Волконского и флигель Кузьминских

200-летие великого писателя широко отпразднуют в 2028 году. Правительство РФ утвердило план основных мероприятий.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Это часть работы, проводимой по реализации положений указа Президента о праздновании 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого, подписанного в феврале 2022 года.

«В 2028 году весь мир отметит 200-летие великого русского писателя Л. Н. Толстого. Крупные юбилейные мероприятия в России пройдут в регионах, связанных с жизнью и творчеством Льва Николаевича, но центром празднования, конечно, станет его малая родина — Тульская область и Ясная Поляна. Под руководством губернатора Дмитрия Миляева мы проводим системную работу по подготовке к этому большому событию: готовится множество мероприятий, выставочных и научных проектов, приводятся в порядок места, связанные с Толстым. Для региона это очень почетная и ответственная задача», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В план вошло порядка 70 мероприятий: выставки, форумы, научные международные конференции, телевизионные, кино- и театральные проекты, а также реставрационные работы, связанные с увековечиваем памяти Л. Н. Толстого.

Так, к 2028 году в музее-усадьбе «Ясная Поляна» будут отреставрированы дом Волконского, флигель Кузьминских. Завершится строительство реставрационных мастерских, фондохранилища, фестивального центра и центра приема и обслуживания посетителей.

С 2026 года в Ясной Поляне будет проводиться международная конференция «Толстой и мировая литература». Там же в 2027 и 2028 годах планируется провести международные семинары переводчиков произведений писателя. В 2028 году музей-усадьба примет участников Международного форума Ассоциации литературных музеев. Кроме того, Ясная Поляна станет одним из центров общероссийского туристического маршрута «Россия Льва Толстого».