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В тульском музее Н. И. Белобородова откроется цветочная выставка

В тульском музее Н. И. Белобородова откроется цветочная выставка

Посетители смогут увидеть фото, изделия из керамики, живописные работы и другое.

4 июня в филиале Тульского музейного объединения личную коллекцию работ представит фотохудожник, руководитель клуба «Тульские краеведы» Ольга Евсюкова.

По словам автора, цветы — настоящее вдохновение для творчества. В экспозиции посетители смогут увидеть фото, изделия из керамики, живописные работы и кружево из личной коллекции Ольги.

На выставке у гостей также будет возможность познакомиться с творчеством русских поэтов, воспевавших в своем творчестве дары флоры.

Вернисаж состоится 4 июня в 11.00. Вход в день открытия бесплатный. 

Выставка продлится до 3 сентября. 6+

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