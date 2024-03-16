В Тульском музейном объединении открылась выставка иллюстраций к произведениям русских классиков

Выставка «Иллюстрации к произведениям русских классиков» из фондов Тульского музея изобразительных искусств включает работы Кукрыниксов, Юрия Пименова, Лидии Подлясской, Александра Лапикова Анатолия Зыкова и Николая Калиты.

— Литература и живопись пересекались в жизни Викентия Вересаева. Он общался со многими художниками, посетил крупнейшие художественные галереи мира. И сегодня сочетание двух видов искусства присутствует на этой выставке, — сказала заведующая музеем Виктория Ткач.

По словам ученого секретаря Тульского музейного объединения Евгении Райхлиной, экспозиция поможет тульским школьникам в понимании и восприятии произведений, которые входят в учебную программу по литературе.

Гости увидели иллюстрации к рассказу Антона Чехова «Дама с собачкой» и пьесе «Вишневый сад», к «Петербургским повестям», «Носу» и «Шинели» Николая Гоголя. А также работы к ряду произведений Михаила Лермонтова: «Мцыри», «Беглец», «Боярин Орша», «Кавказский пленник», «Песня про купца Калашникова», «Демон». Выбор иллюстраций к произведениям Михаила Лермонтова не случаен. В этом году исполняется 210 лет со дня рождения поэта. Как пишет в своих «Воспоминаниях» Вересаев, именно Михаил Юрьевич повлиял на пробуждение у него поэтического дара.

Все работы выполнены различными материалами и в разных техниках: офорт, литография, ксилография. Иллюстрация Юрия Пименова к пьесе «Вишнёвый сад» создана в смешанной технике с использованием гуаши, белил и угля. Сочетание таких материалов представляет значительную трудность для художника и встречается очень редко.

Дополняют экспозицию книги из личной библиотеки Викентия Викентьевича, а также из фондов Тульского музейного объединения. Это редкие издания произведений Гоголя, Лермонтова, Чехова, книги о жизни и творчестве представленных на выставке художников. Кроме того, в витрине находится книга «Остров Сахалин» с автографом и дарственной надписью Антона Чехова. Её Антон Павлович вручил Вересаеву в 1903 году во время их встречи в Ялте.

В рамках вернисажа прошла лекция, на которой гости узнали об исследованиях Вересаевым творчества Николая Васильевича Гоголя, специфике его научной деятельности, Вересаеве-мемуаристе.

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Выставка будет работать по 21 мая.