  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Филиал Исторического музея в Туле продолжает акцию «Свадебный альбом» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Филиал Исторического музея в Туле продолжает акцию «Свадебный альбом»

Филиал Исторического музея в Туле продолжает акцию «Свадебный альбом»

Цель акции — собрать медиаальбом свадебных фотографий разных лет и историй, связанных с главным семейным торжеством.

Филиал Исторического музея готовится к выставке «Русская свадьба» и продолжает собирать свадебные фотографии туляков. 

Туляки живо откликнулись на призыв музея рассказать о событии, с которого официально началась их семейная жизнь. Примечательно, что истории присылают не только непосредственные участники торжества, но и их дети и внуки. Основной массив присланных фотографий относится ко второй половине ХХ века. Однако есть фотоотпечатки, которым более 120 лет: наши современники бережно хранят семейные альбомы и архивы и дополняют их своими историями.

Фотографии, присланные туляками, расширят мультимедийную часть выставки, где будут представлены свадебные снимки прошлых эпох из собрания Государственного исторического музея, на которых запечатлены моменты русского свадебного обряда, сохранившегося в народной среде вплоть до начала ХХ века. Истории могут стать основой для публикаций на станицах филиала ГИМ в Туле в социальных сетях и в средствах массовой информации, выступающих партнерами акции. Самые интересные истории будут отмечены призами.

Акция «Свадебный альбом» продлится до 1 апреля 2024 года

Для участия в Акции необходимо прислать на электронную почту [email protected] электронные версии (скан) свадебных фотографий. Файлы должны содержать информацию о месте, дате события и супругах (полные ФИО). Полная информация об условиях акции опубликована на сайте филиала Исторического музея в Туле.

Выставка «Русская свадьба» откроется в филиале Исторического музея в Туле в конце апреля. Пространство выставки выступит как место действия, где играют свадьбу и познакомит с забытыми и во многом утраченными свадебными традициями русского народа, напомнит об их истоках и содержании.

Дополнительная информация по телефону 8(4872) 77-31-65.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Событие
свадебный альбом
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском музейном объединении открылась выставка иллюстраций к произведениям русских классиков
В Тульском музейном объединении открылась выставка иллюстраций к произведениям русских классиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.