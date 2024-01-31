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В Туле прошел Всероссийский конкурс по танцам «Азимут-2024»
Фото из архива Ольги Хорчек.

В Туле прошел Всероссийский конкурс по танцам «Азимут-2024»

Сейшн ансамблей состоялся на сцене Городского концертного зала.

В конкурсе «Азимут-2024» приняли участие 14 ансамблей, в них — 245 участников. Самым юным конкурсантам было всего по 6-7 лет, для них была предусмотрена номинация «Бэби».

В номинации «Дети» участвовали танцоры 2010–2016 годов рождения, в номинации «Подростки» — 2008–2011 гг., «Взрослые» — 2007 год и старше.

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Танцевальные дисциплины — самые разнообразные. Среди них балет, народный танец, джаз, модерн, эстрадный танец, акробатический танец, восточный танец, индийский танец и многое-многое другое.

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Приглашенными членами жюри стали москвичи Илья Кузнецов (профессор кафедры методики преподавания классического танца академии русского Балета им. А. Я. Вагановой, кандидат искусствоведения), Ольга Полисадова (кандидат наук по искусствоведению, профессор кафедры методики преподавания классического танца академии русского балета им. А. Я. Вагановой), Илья Оши (лауреат премии «Арабеск», номинант премии «Золотая маска»).

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Ольга Чекмазова, организатор конкурса.

Оценивание выступлений было открытым. Судьи поднимали вверх таблички с определенным цветом, где голубой — 8 балов (хорошо), синий — 9 балов (отлично), фиолетовый — 10 балов (супер).

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По итогам конкурса Гран-при получил ансамбль «Элегия» из деревни Ясная Поляна Щекинского района, руководитель Наталья Михно.

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