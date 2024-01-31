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Активист усмотрел в клипе SHAMAN'а «Я русский» пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих
Скриншот из клипа SHAMAN'а «Я русский»

Активист усмотрел в клипе SHAMAN'а «Я русский» пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих

Активист Ян Коробков подал жалобу на уроженца Новомосковска Ярослава Дронова.

МВД проверит певца SHAMAN'а. Об этом сообщил телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости». В качестве доказательства источник приводит текст заявления активиста Яна Коробкова.

Он считает, что клип «Я русский» пропагандирует запрещенную в России организацию ЛГБТ, потому что в видео SHAMAN появился с подведенными глазами.

«В кадре Дронов Я. Ю. поет: „Я русский!“ Таким образом, создает образ русского человека как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире, на которую тлетворно влияет западная культура, где разрешены однополые браки и сексуальные акты», — написано в обращении.

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Автор жалобы разглядел в клипе фрагменты, где мужчины хлопали и носили певца на руках — таким образом, они могли «дотронуться до его интимных мест». Смутила его и сцена из Голливуда, в которой афроамериканская семья подпевает Дронову из машины. 

По мнению Коробкова, аудиодорожка с колокольным звоном также содержит признаки оскорбления чувств верующих. Придрался он и аббревиатуре «FAP» в адресной строке клипа. В английском сленге это слово переводится как «мастурбировать».

«На момент написания заявления клип посмотрели более 48 млн раз — поэтому неизвестно, сколько мужчин могли посмотреть клип, поддаться ЛГБТ-пропаганде, стать геями и навредить генофонду Российской Федерации, отказавшись размножаться с женщинами», — сказано в тексте жалобы.

Коробков просит наказать певца «по всей строгости закона», поскольку он испытал от просмотра клипа моральный стыд. Журналисты из редакции Собчак пообщались с автором обращения. Коробков отметил, что заявление является «пост-ироничным» и написано в свете ужесточения законов. Однако МВД все равно обязано провести проверку по его заявлению.

* Деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» запрещена в Российской Федерации» и считается экстремистской.

UPD. 14.50: Официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в своем телеграм-канале следующее. 

«В Интернет вброшена информация о том, что полицейские проводят некие проверочные мероприятия в отношении Ярослава Дронова (певец SHAMAN). 
 
Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству. 

Я желаю ему творческих успехов! Пользуясь случаем, приглашаю певца принять участие в моей авторской программе на радиостанции «Милицейская волна» «Вам слово с Ириной Волк!»

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