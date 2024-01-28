«Музейная зима в Туле»: фестиваль стимпанка, выставка о жизни Даргомыжского и день Варяга

Фото из архива Myslo.

Туляков и гостей города в феврале ждет очень насыщенная программа.

В феврале в музеях Тульской области пройдут сразу несколько больших мероприятий, связанных с великими земляками — Андреем Болотовым, Василием Жуковским, Всеволодом Рудневым и Сергеем Даргомыжским.

Так, 1 февраля в музее-усадьбе А.Т. Болотова «Дворяниново» откроется новая экспозиция. Она создана в рамках национального проекта «Культура» и представляет собой 8 залов, оборудованных современным мультимедийным оборудованием и инновационными интерактивными зонами. Так же в музее обновлена существующая экспозиционная площадь и появился новый зал для сменных выставок.

3 февраля в выставочном пространстве фондохранилища пройдут мероприятия, посвященные 241-летию великого русского поэта, уроженца Тульской области Василия Жуковского. Свои концертные программы представят фольклорный ансамбль Тульской филармонии «Услада», а также коллективы и студенты колледжа культуры и искусств – народный ансамбль танца «Овация» и ансамбль русской песни «Любава».

На творческой встрече драматург Рагим Мусаев и режиссер Анна Терешина познакомят зрителей с новым спектаклем из цикла «Жизнь замечательных туляков» - «Жуковский: призраки счастья», а молодые тульские поэты прочитают стихи Жуковского и Пушкина.

Также в этот день в «Фонде искусств» откроется уникальная выставка «Жуковский и Белев». На ней будут представлены более 50 подлинных архивных документов, связанных с жизнью и творчеством писателя, а также предметы декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов Белевского района и многое другое. Мероприятия будут проходить с 10.00 до 21.00, вход свободный. Подробная программа и запись - здесь.

3 и 4 февраля ремесленный двор «Добродей» приглашает на фестиваль молодежной культуры стимпанка. Он проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и соберет в Туле мастеров со всей страны. В программе: выставка арт-объектов, стимпанк-маркет, концерты, мастер-классы и даже стимпанк-бал. Подробная информация – здесь.

10 февраля будет посвящено годовщине подвига крейсера «Варяг» и его капитану Всеволоду Рудневу. Специально к этой дате в парке «Патриот» откроется передвижная выставка Центрального военно-морского музея им. Петра Великого «Подвиг Варяга». Дополнят её подлинные архивные документы и предметы из фондов музеев и библиотек региона. Также в «Патриоте» пройдет множество тематических интерактивов и мастер-классов.

Гостей ждут яркий концерт ведущих творческих коллективов муниципальных образований региона и полевая кухня.

Торжественные мероприятия пройдут и в Музее В.Ф. Руднева в Заокском районе 9 и 10 февраля. Вход свободный.

17 февраля в «Фонде искусств» отметят 211-летие композитора А.С. Даргомыжского. Впервые в Туле откроется выставка, посвященная жизни композитора и его вкладу в развитие русского музыкального искусства XIX века.

С концертными программами выступят студенты колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского — лауреаты одноименного Всероссийского конкурса и эстрадный хор «ДарХор». Произведения Даргомыжского и его современников — участников творческого содружества «Могучая кучка» исполнят коллективы Тульской областной Филармонии.

С поэзией Пушкина в произведениях Даргомыжского познакомят актеры Тульского театра юного зрителя. Мероприятия будут проходить с 12 до 19 часов. Вход свободный, запись - здесь.