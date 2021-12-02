«Жизнь продолжается…»: в Крапивне открывается выставка художницы Жанны Цинман

В своих работах Жанна Цинман размышляет, что есть человеческая жизнь в меняющемся мире, и есть ли еще вокруг нас уголки, где неумолимое течение времени становится незаметным.



На картинах сменяются дни и ночи, времена года, поколения с их печалями и радостями, но неизменной остаются декорации этой жизни — леса, поля и могучие реки, тихие провинциальные гостеприимные городки, вроде Великого Устюга, Белева и Крапивны.

«Белев. Выйдет солнце».

Для каждого пейзажа художница использует свои приемы, помогающие точнее передать нюансы настроения. Свободной широкой кистью написаны темперные весенние и осенние этюды, привезенные с берегов Северной Двины. Почти акварельной прозрачностью, тишиной и грустью завораживают полотна цикла «Ноябрьские дачи» и работы «Крапивна. Дым» и «Вестницы». Жизнеутверждающие контрасты зеленого и алого, охры и голубого царят в работах из Великого Устюга и Белева.

«Закрытие врат. Первый снег» (серия «Ноябрьские дачи»).

Выставка «Жизнь продолжается…» будет работать до 20 января 2022 года. Адрес музея: Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, 49.

Посетить ее можно ежедневно с 9.00 до 17.00 при предоставлении QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода. Дети и подростки до 18 лет могут посещать музей без QR-кода.

Из досье Myslo