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«Жизнь продолжается…»: в Крапивне открывается выставка художницы Жанны Цинман

«Жизнь продолжается…»: в Крапивне открывается выставка художницы Жанны Цинман

Открытие состоится 4 декабря в 14.00 в Крапивенском краеведческом музее. Это 25 полотен, написанных автором в технике темперной живописи.

В своих работах Жанна Цинман размышляет, что есть человеческая жизнь в меняющемся мире, и есть ли еще вокруг нас уголки, где неумолимое течение времени становится незаметным.

На картинах сменяются дни и ночи, времена года, поколения с их печалями и радостями, но неизменной остаются декорации этой жизни — леса, поля и могучие реки, тихие провинциальные гостеприимные городки, вроде Великого Устюга, Белева и Крапивны.

«Белев. Выйдет солнце».

Для каждого пейзажа художница использует свои приемы, помогающие точнее передать нюансы настроения. Свободной широкой кистью написаны темперные весенние и осенние этюды, привезенные с берегов Северной Двины. Почти акварельной прозрачностью, тишиной и грустью завораживают полотна цикла «Ноябрьские дачи» и работы «Крапивна. Дым» и «Вестницы». Жизнеутверждающие контрасты зеленого и алого, охры и голубого царят в работах из Великого Устюга и Белева.

«Закрытие врат. Первый снег» (серия «Ноябрьские дачи»).

Выставка «Жизнь продолжается…» будет работать до 20 января 2022 года. Адрес музея: Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, 49.

Посетить ее можно ежедневно с 9.00 до 17.00 при предоставлении QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода. Дети и подростки до 18 лет могут посещать музей без QR-кода.

Из досье Myslo

Жанна Цинман
Художница, график, член Союза художников России.
Окончила Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского по специальности «Живопись» и ТулГУ по специальности «Дизайн».
Доцент ТулГУ (кафедра «Городское строительство, архитектура и дизайн»), преподаватель Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского.
На ее счету более 40 выставок различных уровней.
Ряд живописных работ находится в частных российских и зарубежных коллекциях, в коллекции МКЦ «Дом-усадьба художника А. А. Борисова», фондах Великоустюгского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Тульской духовной Семинарии.

 

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 13:00 +2
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