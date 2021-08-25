«Ягода малинка оп-оп-оп, крутит головой залетает в топ»: Ваня Дмитриенко и Хабиб выступят в Туле

Концерт пройдет 4 октября в Городском концертном зале в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Ваня Дмитриенко — харизматичный 15-летний артист, который успел себя попробовать в кино и в музыке. Свою популярность Ваня начал набирать после того, как начал выкладывать в сеть каверы на популярные треки.

Он стал победителем реалити-шоу «Хочу с Open Kids». Трек «Венера-Юпитер», вышедший 1 января 2021 года, ворвался в топ-чарты музыкальных площадок страны и находится там до сих пор. «Венера-Юпитер» является самым ротируемым треком за последние 4 месяца.

Ваня стал гостем прямых эфиров, таких радиостанциях как «Европа плюс» LOVE RADIO, «Русское радио», «Авторадио», «Новое радио», DFM, ENERGY, Like FM, ЖАРА FM, Record и другие.

В свои 15 лет артист уже стал музыкальным гостем телешоу «Вечерний Ургант». Ваня получил награду «Прорыв года» на премии Top Hit Music Awards.

Хабиб Шарипов — автор и исполнитель собственных песен, номинант престижных музыкальных премий телеканалов «Муз ТВ» и «Ру ТВ», финалист проекта «Песни» на ТНТ, один из самых популярных тиктокеров с аудиторией почти 11 миллионов подписчиков.

Его песни занимают первые строчки в чартах на музыкальных каналах и танцевальных радиостанциях, а клип на песню «Ягода-малинка» набрал более 250 миллионов просмотров на YouTube. На концерте прозвучат всеми известные и полюбившиеся хиты, а также новинки, которые обязательно найдут отклик у зрителей.

Вы можете купить билеты онлайн:

или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: