«Ягода малинка оп-оп-оп, крутит головой залетает в топ»: Ваня Дмитриенко и Хабиб выступят в Туле
Концерт пройдет 4 октября в Городском концертном зале в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Ваня Дмитриенко — харизматичный 15-летний артист, который успел себя попробовать в кино и в музыке. Свою популярность Ваня начал набирать после того, как начал выкладывать в сеть каверы на популярные треки.
Он стал победителем реалити-шоу «Хочу с Open Kids». Трек «Венера-Юпитер», вышедший 1 января 2021 года, ворвался в топ-чарты музыкальных площадок страны и находится там до сих пор. «Венера-Юпитер» является самым ротируемым треком за последние 4 месяца.
Ваня стал гостем прямых эфиров, таких радиостанциях как «Европа плюс» LOVE RADIO, «Русское радио», «Авторадио», «Новое радио», DFM, ENERGY, Like FM, ЖАРА FM, Record и другие.
В свои 15 лет артист уже стал музыкальным гостем телешоу «Вечерний Ургант». Ваня получил награду «Прорыв года» на премии Top Hit Music Awards.
Хабиб Шарипов — автор и исполнитель собственных песен, номинант престижных музыкальных премий телеканалов «Муз ТВ» и «Ру ТВ», финалист проекта «Песни» на ТНТ, один из самых популярных тиктокеров с аудиторией почти 11 миллионов подписчиков.
Его песни занимают первые строчки в чартах на музыкальных каналах и танцевальных радиостанциях, а клип на песню «Ягода-малинка» набрал более 250 миллионов просмотров на YouTube. На концерте прозвучат всеми известные и полюбившиеся хиты, а также новинки, которые обязательно найдут отклик у зрителей.
Вы можете купить билеты онлайн:
или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, к. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн. — сб.: 10.00−18.00, вс.: выходной;
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
Пн. — сб.: 10.00−20.00, вс.: выходной;
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн. — пт.: 9.00−18.00, сб. — вс.: выходной;
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Тула, ул. Ложевая, 125а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн. — сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00.
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