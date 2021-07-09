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Тульская Госавтоинспекция наказала неуступчивого автохама на «ПАЗике»
Кадр из видео

Тульская Госавтоинспекция наказала неуступчивого автохама на «ПАЗике»

За нарушение правил маневрирования предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции привлекли к ответственности героя нашей постоянной рубрики «Накажи автохама» – в районе Калужского шоссе водитель автобуса «ПАЗ» не захотел пропускать автомобиль, имеющий преимущество в движении.

Реакция правоохранителей не заставила себя долго ждать – автохам был привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа на сумму 500 рублей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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