Кому в Туле отключат газ в апреле?

Фото из архива Myslo.

В апреле специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую связан с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщать об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).

Работы будут проводиться по следующим адресам:

2 апреля

с 10.00 до 17.00

2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 1.

5 апреля

с 10.00 до 17.00

2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 2.

ул. Металлургов, 74, подъезд № 1.

ул. Кирова, 30, подъезд № 1.

п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а, подъезд № 1.

ул. Комсомольская, 22, подъезд № 1.

с 12.00 до 18.00

пр. Ленина, 115-б.

ул. Кауля, 45, корпус № 1.

ул. 9 Мая, 13.

6 апреля

с 10.00 до 17.00

2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 3.

ул. Металлургов, 74, подъезд № 2.

ул. Кирова, 30, подъезд № 2.

с 12.00 до 18.00

ул. Агеева, 2б.

пр. Ленина, 137-а.

ул. 9 Мая, 27, корпус № 2.

7 апреля

с 10.00 до 17.00

2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 4.

ул. Металлургов, 74, подъезд № 3.

п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а, подъезд № 2.

ул. Комсомольская, 22, подъезд № 2.

с 12.00 до 18.00

пр. Ленина, 137-б.

ул. 9 Мая, 5.

8 апреля

с 10.00 до 17.00

2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 5.

ул. Металлургов, 74, подъезд № 4.

ул. Кирова, 30, подъезд № 4.

с 12.00 до 18.00

пр. Ленина, 143.

ул. 9 Мая, 7.

9 апреля

с 10.00 до 17.00

2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 6.

ул. Кирова, 30, подъезд № 5.

12 апреля

с 10.00 до 17.00

ул. Кутузова, 20-а, подъезд № 1.

ул. Металлургов, 15, подъезд № 1.

ул. Ложевая, 131, подъезд № 1.

п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а, подъезд № 3.

ул. Комсомольская, 22, подъезд № 3.

с 12.00 до 18.00

ул. 9 Мая, 9.

ул. М. Тореза, 2.

13 апреля

с 10.00 до 17.00

ул. Кутузова, 20-а, подъезд № 2.

ул. Металлургов, 15, подъезд № 2.

ул. Ложевая, 131, подъезд № 2.

с 12.00 до 18.00

ул. Тульского Рабочего Полка, 100-а.

Одоевское ш., 38, подъезды № 1, 2.

ул. Макаренко, 12.

ул. М. Тореза, 2.

14 апреля

с 10.00 до 17.00

ул. Кутузова, 20-а, подъезд № 3.

ул. Ложевая, 131, подъезд № 3.

ул. Комсомольская, 22, подъезд № 4.

с 12.00 до 18.00

Одоевское ш., 38, подъезды № 3, 4.

15 апреля

с 10.00 до 17.00

ул. Ложевая, 131, подъезд № 4.

19 апреля

с 10.00 до 17.00

ул. Кутузова, 41, подъезд № 1.

ул. Кутузова, 110, подъезд № 1.

п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезд № 1.

ул. Комсомольская, 22, подъезд № 5.

с 12.00 до 18.00

18-й проезд Мясново, 91, подъезды № 1, 2.

20 апреля

с 10.00 до 17.00

ул. Кутузова, 41, подъезд № 2.

ул. Кутузова, 110, подъезд № 2.

с 12.00 до 18.00

18-й проезд Мясново, 91, подъезды № 3, 4.

21 апреля

с 10.00 до 17.00

ул. Кутузова, 41, подъезд № 3.

ул. Кутузова, 110, подъезд № 3.

п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезд № 2.

ул. Комсомольская, 22, подъезд № 6.

с 12.00 до 18.00

ул. Бундурина, 61/20; ул. Первомайская, 20/61.

22 апреля

с 10.00 до 17.00

ул. Кутузова, 41, подъезд № 4.

ул. Кутузова, 110, подъезд № 4.

26 апреля

с 10.00 до 17.00

ул. Металлургов, 56, подъезд № 1.

п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезд № 3.

с 12.00 до 18.00

Парашютный проезд, 38-б, подъезды № 1, 2.

27 апреля

с 10.00 до 17.00

ул. Металлургов, 56, подъезд № 2.

с 12.00 до 18.00

ул. С. Перовской, 49.

Парашютный проезд, 38-б, подъезды № 3, 4.

28 апреля

с 10.00 до 17.00

ул. Металлургов, 56, подъезд № 3.

п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезд № 4.

29 апреля

с 10.00 до 17.00

ул. Металлургов, 56, подъезд № 4.

Справка

Своевременная проверка газовых приборов и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования всего жилого дома.

Жителям необходимо следить за сроком эксплуатации газовых приборов и неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности: