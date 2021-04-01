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Кому в Туле отключат газ в апреле?
Фото из архива Myslo.

Кому в Туле отключат газ в апреле?

Публикуем график плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

В апреле специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую связан с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщать об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).

Работы будут проводиться по следующим адресам:

2 апреля

с 10.00 до 17.00

  • 2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 1.

5 апреля

с 10.00 до 17.00

  • 2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 2.
  • ул. Металлургов, 74, подъезд № 1.
  • ул. Кирова, 30, подъезд № 1.
  • п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а, подъезд № 1.
  • ул. Комсомольская, 22, подъезд № 1.

с 12.00 до 18.00

  • пр. Ленина, 115-б.
  • ул. Кауля, 45, корпус № 1.
  • ул. 9 Мая, 13.

6 апреля

с 10.00 до 17.00

  • 2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 3.
  • ул. Металлургов, 74, подъезд № 2.
  • ул. Кирова, 30, подъезд № 2.

с 12.00 до 18.00

  • ул. Агеева, 2б.
  • пр. Ленина, 137-а.
  • ул. 9 Мая, 27, корпус № 2.

7 апреля

с 10.00 до 17.00

  • 2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 4.
  • ул. Металлургов, 74, подъезд № 3.
  • п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а, подъезд № 2.
  • ул. Комсомольская, 22, подъезд № 2.

с 12.00 до 18.00

  • пр. Ленина, 137-б.
  • ул. 9 Мая, 5.

8 апреля

с 10.00 до 17.00

  • 2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 5.
  • ул. Металлургов, 74, подъезд № 4.
  • ул. Кирова, 30, подъезд № 4.

с 12.00 до 18.00

  • пр. Ленина, 143.
  • ул. 9 Мая, 7.

9 апреля

с 10.00 до 17.00

  • 2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 6.
  • ул. Кирова, 30, подъезд № 5.

12 апреля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 20-а, подъезд № 1.
  • ул. Металлургов, 15, подъезд № 1.
  • ул. Ложевая, 131, подъезд № 1.
  • п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а, подъезд № 3.
  • ул. Комсомольская, 22, подъезд № 3.

с 12.00 до 18.00

  • ул. 9 Мая, 9.
  • ул. М. Тореза, 2.

13 апреля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 20-а, подъезд № 2.
  • ул. Металлургов, 15, подъезд № 2.
  • ул. Ложевая, 131, подъезд № 2.

с 12.00 до 18.00

  • ул. Тульского Рабочего Полка, 100-а.
  • Одоевское ш., 38, подъезды № 1, 2.
  • ул. Макаренко, 12.
  • ул. М. Тореза, 2.

14 апреля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 20-а, подъезд № 3.
  • ул. Ложевая, 131, подъезд № 3.
  • ул. Комсомольская, 22, подъезд № 4.

с 12.00 до 18.00

  • Одоевское ш., 38, подъезды № 3, 4.

15 апреля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Ложевая, 131, подъезд № 4.

19 апреля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 41, подъезд № 1.
  • ул. Кутузова, 110, подъезд № 1.
  • п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезд № 1.
  • ул. Комсомольская, 22, подъезд № 5.

с 12.00 до 18.00

  • 18-й проезд Мясново, 91, подъезды № 1, 2.

20 апреля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 41, подъезд № 2.
  • ул. Кутузова, 110, подъезд № 2.

с 12.00 до 18.00

  • 18-й проезд Мясново, 91, подъезды № 3, 4.

21 апреля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 41, подъезд № 3.
  • ул. Кутузова, 110, подъезд № 3.
  • п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезд № 2.
  • ул. Комсомольская, 22, подъезд № 6.

с 12.00 до 18.00

  • ул. Бундурина, 61/20; ул. Первомайская, 20/61.

22 апреля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 41, подъезд № 4.
  • ул. Кутузова, 110, подъезд № 4.

26 апреля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 56, подъезд № 1.
  • п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезд № 3.

с 12.00 до 18.00

  • Парашютный проезд, 38-б, подъезды № 1, 2.

27 апреля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 56, подъезд № 2.

с 12.00 до 18.00

  • ул. С. Перовской, 49.
  • Парашютный проезд, 38-б, подъезды № 3, 4.

28 апреля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 56, подъезд № 3.
  • п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезд № 4.

29 апреля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 56, подъезд № 4.
Справка

Своевременная проверка газовых приборов и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования всего жилого дома.

Жителям необходимо следить за сроком эксплуатации газовых приборов и неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности:

  • перед включением газовых приборов необходимо убедиться в герметичности дымоотводов и проверить тягу;
  • пользоваться газовым оборудованием только при открытой форточке или фрамуге окна;
  • не пользоваться одновременно газовой колонкой и вытяжкой;
  • не отапливать помещение газовой плитой;
  • не заниматься самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов;
  • своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:56 −1
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