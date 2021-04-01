Кому в Туле отключат газ в апреле?
Публикуем график плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.
В апреле специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую связан с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщать об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).
Работы будут проводиться по следующим адресам:
2 апреля
с 10.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 1.
5 апреля
с 10.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 2.
- ул. Металлургов, 74, подъезд № 1.
- ул. Кирова, 30, подъезд № 1.
- п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а, подъезд № 1.
- ул. Комсомольская, 22, подъезд № 1.
с 12.00 до 18.00
- пр. Ленина, 115-б.
- ул. Кауля, 45, корпус № 1.
- ул. 9 Мая, 13.
6 апреля
с 10.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 3.
- ул. Металлургов, 74, подъезд № 2.
- ул. Кирова, 30, подъезд № 2.
с 12.00 до 18.00
- ул. Агеева, 2б.
- пр. Ленина, 137-а.
- ул. 9 Мая, 27, корпус № 2.
7 апреля
с 10.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 4.
- ул. Металлургов, 74, подъезд № 3.
- п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а, подъезд № 2.
- ул. Комсомольская, 22, подъезд № 2.
с 12.00 до 18.00
- пр. Ленина, 137-б.
- ул. 9 Мая, 5.
8 апреля
с 10.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 5.
- ул. Металлургов, 74, подъезд № 4.
- ул. Кирова, 30, подъезд № 4.
с 12.00 до 18.00
- пр. Ленина, 143.
- ул. 9 Мая, 7.
9 апреля
с 10.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 8, подъезд № 6.
- ул. Кирова, 30, подъезд № 5.
12 апреля
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 20-а, подъезд № 1.
- ул. Металлургов, 15, подъезд № 1.
- ул. Ложевая, 131, подъезд № 1.
- п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а, подъезд № 3.
- ул. Комсомольская, 22, подъезд № 3.
с 12.00 до 18.00
- ул. 9 Мая, 9.
- ул. М. Тореза, 2.
13 апреля
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 20-а, подъезд № 2.
- ул. Металлургов, 15, подъезд № 2.
- ул. Ложевая, 131, подъезд № 2.
с 12.00 до 18.00
- ул. Тульского Рабочего Полка, 100-а.
- Одоевское ш., 38, подъезды № 1, 2.
- ул. Макаренко, 12.
- ул. М. Тореза, 2.
14 апреля
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 20-а, подъезд № 3.
- ул. Ложевая, 131, подъезд № 3.
- ул. Комсомольская, 22, подъезд № 4.
с 12.00 до 18.00
- Одоевское ш., 38, подъезды № 3, 4.
15 апреля
с 10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 131, подъезд № 4.
19 апреля
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 41, подъезд № 1.
- ул. Кутузова, 110, подъезд № 1.
- п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезд № 1.
- ул. Комсомольская, 22, подъезд № 5.
с 12.00 до 18.00
- 18-й проезд Мясново, 91, подъезды № 1, 2.
20 апреля
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 41, подъезд № 2.
- ул. Кутузова, 110, подъезд № 2.
с 12.00 до 18.00
- 18-й проезд Мясново, 91, подъезды № 3, 4.
21 апреля
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 41, подъезд № 3.
- ул. Кутузова, 110, подъезд № 3.
- п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезд № 2.
- ул. Комсомольская, 22, подъезд № 6.
с 12.00 до 18.00
- ул. Бундурина, 61/20; ул. Первомайская, 20/61.
22 апреля
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 41, подъезд № 4.
- ул. Кутузова, 110, подъезд № 4.
26 апреля
с 10.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 56, подъезд № 1.
- п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезд № 3.
с 12.00 до 18.00
- Парашютный проезд, 38-б, подъезды № 1, 2.
27 апреля
с 10.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 56, подъезд № 2.
с 12.00 до 18.00
- ул. С. Перовской, 49.
- Парашютный проезд, 38-б, подъезды № 3, 4.
28 апреля
с 10.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 56, подъезд № 3.
- п. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезд № 4.
29 апреля
с 10.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 56, подъезд № 4.
Своевременная проверка газовых приборов и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования всего жилого дома.
Жителям необходимо следить за сроком эксплуатации газовых приборов и неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности:
- перед включением газовых приборов необходимо убедиться в герметичности дымоотводов и проверить тягу;
- пользоваться газовым оборудованием только при открытой форточке или фрамуге окна;
- не пользоваться одновременно газовой колонкой и вытяжкой;
- не отапливать помещение газовой плитой;
- не заниматься самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов;
- своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования.