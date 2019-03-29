7 апреля туляков ждет встреча с героиней «Аритмии» Ириной Горбачевой и два чемпионата по литературе

Ирина Горбачева.

Утром стартует тульский полуфинал и последующий финал Всероссийского чемпионата по чтению вслух для старшеклассников «Страница 19», вечером состоится еще один чемпионат по чтению вслух «Открой рот».

В этот же день удивительный поэт и блестящий исполнитель собственных текстов Герман Лукомников презентует свой сборник стихов «Хорошо, что я такой. Почти детские стихи».

А вечером вместе с актрисой Ириной Горбачевой гости «Октавы» смогут посмотреть и обсудить нашумевший фильм Бориса Хлебникова «Аритмия».

7 апреля

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19»



Вход свободный.

В 10.00 в Большом зале «Октавы» пройдут тульские полуфиналы чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19», а в 14.00 состоится финал. За звание чемпиона города будут бороться более 250 учеников из 30 тульских школ. Принять участие может любой желающий от 14 до 17 лет. Тульский победитель представит город на полуфинальной Всероссийской конференции и поборется за право выйти в финал.

Официальный спонсор мероприятия — легендарный тульский завод «Октава». Именно его высокочувствительный микрофон МК-105 получил официальный статус микрофона чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой Рот» и «Страницы 19».

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот»

Вход свободный.

В 19.00 этого же дня на сцене Harat’s pub пройдет Чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Победитель получит в подарок книжки и отправится в Москву читать вслух на Красной площади перед строгим жюри. Например, недавно прошел отборочный тур в Лондоне, где участники читали перед Борисом Акуниным.

Презентация книги «Хорошо, что я такой. Почти детские стихи»

Вход свободный, но нужно зарегистрироваться по ссылке



В 16.00 в Большом зале «Октавы» состоится презентация книги Германа Лукомникова «Хорошо, что я такой» и встреча с автором. Издательство «Самокат» выпустило великолепный сборник остроумных, лаконичных,

звучных «почти детских стихов».

На презентации Герман прочитает свои стихи, подпишет всем желающим экземпляр сборника и расскажет много интересного. Например, о редком жанре комбинаторной поэзии, о создании стихов, участии и одержанных победах во многих поэтических слэмах, и, естественно, о новой работе.

Показ и обсуждение фильма «Аритмия» с актрисой Ириной Горбачевой

Вход свободный. Предварительная регистрация по ссылке.



В 19.00 вместе с актрисой Ириной Горбачевой в Большом зале «Октавы» можно будет посмотреть, а после и обсудить фильм «Аритмия», где Ирина исполнила одну из главных ролей.

Сюжет фильма рассказывает о паре молодых врачей — Олеге и Кате. Олег — талантливый врач, работает на скорой, которая мчится от пациента к пациенту. Он знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

Фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова участвовал в основной конкурсной программе кинофестиваля «Кинотавр» 2017 года, где взял Гран-при — приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий. Картина также завоевала несколько наград на Международном кинофестивале в Карловых Варах, Уральском фестивале российского кино, Международном кинофестивале в Чикаго. Кроме того, ленту наградили премией Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона.